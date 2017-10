Trong đợt mưa lũ vừa qua, trên địa bàn huyện Quan Sơn (Thanh Hóa), dọc tuyến QL217 đường đi cửa khẩu Na Mèo bị sạt lở 15 điểm nghiêm trọng, rất nguy hiểm cho phương tiện tham gia giao thông.

Ông Vũ Văn Đạt, Chủ tịch UBND huyện Quan Sơn cho biết, trong 15 điểm sạt lở có 9 điểm bên taluy âm và 6 điểm bên taluy dương.

Vết nứt lớn tại vị trí km57

Tại vị trí taluy âm thuộc Km 57, đoạn qua địa bàn bản Na Lộc, xã Sơn Điện đã xuất hiện tình trạng mặt đường bị nứt toác, sụt lún với chiều dài vết lún khoảng 10m, rộng hơn 3m, sâu gần 2m.

Đoạn khu vực gần thị trấn Quan Sơn bị sạt lở nghiêm trọng

Ông Đạt cho biết, Công an huyện Quan Sơn đã đặt biển cảnh báo và phân luồng giao thông đảm bảo an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông an toàn

Có tới 15 điểm sạt lở, nứt, lún trên QL217

“Tuyến đường này thuộc Cục đường bộ (Bộ GTVT) quản lý. Hiện chính quyền địa phương cũng đã báo cáo sự việc với tỉnh và Sở GTVT để trình Bộ GTVT có phương án khắc phục”, ông Đạt thông tin.

Được biết, đây là tuyến đường thuộc dự án Nâng cấp mạng lưới giao thông Tiểu vùng Mê Kông mở rộng phía Bắc thứ 2 - Nâng cấp quốc lộ QL 217 tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 1 với tổng vốn đầu tư là 1.899 tỷ đồng, được thông xe vào tháng 1/2016.

Dự án thực hiện nâng cấp 94,7km QL217 đi qua ba huyện Cẩm Thủy, Bá Thước và Quan Sơn của tỉnh Thanh Hóa. Điểm đầu của dự án tại Km104+475 (giao giữa QL217 với QL15) xã Đồng Tâm, huyện Bá Thước và điểm cuối tại Km195+400 cửa khẩu Na Mèo, huyện Quan Sơn.

Lê Anh