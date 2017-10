Sau cuộc gọi của một người lạ, nam sinh lớp 12 ở TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã rời khỏi nhà và mất tích 1 tuần nay.

Theo thông tin chị Nguyễn Thị Lan Anh (trú tại tổ 52, khu 5, phường Cao Thắng, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) cung cấp cho PV báo Người Đưa Tin, con trai chị là cháu Lê Hoài Nam (SN 2000, đang là học sinh lớp 12 của một trường THPT trên địa bàn TP.Hạ Long) đã mất tích nhiều ngày nay.

Nam sinh Nam đã mất tích nhiều ngày nay chưa trở về nhà (ảnh gia đình cung cấp).

“Ngày 18/10, buổi sáng con tôi vẫn còn đi học. Buổi trưa, cháu trở về nhà ăn cơm. 14h chiều cùng ngày, tôi còn thấy cháu giúp tôi dọn dẹp nhà cửa. Được một lát, cháu có nghe một cuộc điện thoại của ai tôi không rõ và cũng không hỏi. Khoảng 15 phút sau, tôi không còn thấy cháu ở nhà nữa”, chị Lan Anh kể lại.

Vẫn theo chị Lan Anh, thấy sự việc bất thường, chị có gọi điện cho con trai, chuông vẫn đổ nhưng con chị không bắt máy. Những cuộc gọi về sau đổ chuông nhưng lại bấm máy bận và cũng không thấy Nam gọi lại. Đến hơn 17h cùng ngày, gia đình đã không thể liên lạc được với Nam vì điện thoại đã bị tắt hoàn toàn.

Trước khi đi khỏi nhà, Nam không mang theo tài sản gì, trên người mặc áo phông trắng kẻ đỏ, quần bò màu xanh, đi dép màu xanh lam cùng 1 điện thoại hiệu Nokia đen trắng. Chị Lan Anh cũng cho biết, con chị có học lực và hạnh kiểm khá, không chơi bời, đàn đúm với những thanh niên hư hỏng.

Khi được hỏi về nguyên nhân sự việc, chị Lan Anh khẳng định mối quan hệ của gia đình với Nam rất tốt, không có mâu thuẫn gì cả. Chị Lan Anh chỉ đặt ra nghi vấn con trai chị tuổi còn nhỏ, bị kẻ xấu gọi điện dụ dỗ, đã thu giữ điện thoại của cháu và khống chế cuộc gọi đi và gọi đến.

Nhiều ngày nay, gia đình đã tổ chức đi tìm kiếm nhưng Nam vẫn bặt vô âm tín. Gia đình cũng đã hỏi các bạn học cùng lớp nhưng không ai biết Nam đang ở đâu. Gia đình chị Lan Anh sau đó đã có đơn trình báo việc Nam mất tích đến Công an phường Cao Thắng và Công an TP.Hạ Long. Gia đình đang rất lo lắng về tình trạng của cháu Nam.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Thượng tá Nguyễn Xuân Long – Phó trưởng Công an TP.Hạ Long cho biết: “Công an TP.Hạ Long đã nhận được đơn trình báo của gia đình chị Lan Anh về trường hợp cháu Nam là con trai chị mất tích nhiều ngày nay. Hiện tại, cơ quan công an đang kết hợp với các đơn vị chức năng cùng gia đình tổ chức xác minh, tìm kiếm cháu Nam”.

