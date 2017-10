Nguyên giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Tranh (Quảng Nam) đã bị bắt để tiếp tục điều tra làm rõ một số sai phạm.

Ngày 17.10, trao đổi với Dân Việt, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Quảng Nam cho biết, sáng cùng ngày đơn vị đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp, khám xét nơi ở và nơi làm việc của ông Đoàn Tất Chẩn - nguyên Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Tranh, hiện là Phó phòng Khoa học Thông tin (Sở NN&PTNT Quảng Nam) để điều tra làm rõ một số sai phạm.

Việc công an bắt ông Chẩn cũng được một cán bộ Sở NN&PTNT Quảng Nam xác nhận. Vị cán bộ này cho rằng, có thể ông Chẩn bị bắt vì liên quan đến vấn đề tài chính trong quá trình làm Giám đốc BQL rừng phòng hộ Sông Tranh, chứ không phải liên quan đến vụ phá rừng phòng hộ ở huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) mà báo chí đã phản ánh.

Nguyên giám đốc BQL rừng phòng hộ Sông Tranh vừa bị bắt để điều tra (Trong ảnh là ừng phòng hộ ở Quảng Nam bị tàn phá).

Trước đó, năm 2015, báo chí phản ánh tình trạng phá rừng phòng hộ nghiêm trọng trong lâm phận BQL rừng phòng hộ Sông Tranh (thuộc xã Trà Giác và Trà Bui, Bắc Trà My). Vụ án phá rừng này sau đó đã được khởi tố nhưng Công an huyện Bắc Trà My đến nay vẫn chưa tìm ra thủ phạm.

Sau vụ việc, một số cán bộ bảo vệ rừng bị tạm đình chỉ công tác, riêng ông Đoàn Tất Chẩn bị kỷ luật cảnh cáo, cho thôi chức giám đốc, được điều chuyển đến nhận công tác khác và đến nay bị bắt.

Trương Hồng