Tại Hà Giang, phụ nữ các DTTS trong tỉnh luôn tích cực thi đua học tập, không ngừng nâng cao trình độ văn hóa, chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; nổi bật là Cuộc vận động Phụ nữ DTTS học chữ và nói tiếng phổ thông do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh triển khai thực hiện, đã được đông đảo chị em hưởng ứng tham gia và được cấp ủy, chính quyền các cấp ghi nhận, đánh giá cao. Chị em đã tích cực tuyên truyền, vận động, tạo điều kiện cho con em đến trường; tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội truyền thống của các dân tộc gắn với quảng bá phát triển du lịch; đã thành lập 17 nhóm Phụ nữ liên kết tư vấn, hướng dẫn khách du lịch với 96 thành viên tại các xã có làng văn hóa du lịch cộng đồng, khu du lịch sinh thái, khu di tích kiến trúc, khu di tích lịch sử; Tất cả các huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn đều có đội văn nghệ quần chúng, với các thành viên chủ yếu là phụ nữ. Công tác tuyên truyền chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, dân số, kế hoạch hóa gia đình cũng được chị em tích cực tham gia.

Bên cạnh đó, phụ nữ tỉnh Hà Giang tích cực giúp nhau phát triển kinh tế; áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, hình thành vùng sản xuất tập trung và liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm theo hướng hàng hóa. Đến nay, chị em đã thực hiện được hơn 540 mô hình phát triển kinh tế gia đình, cho thu nhập trung bình từ 60 đến 200 triệu đồng/hộ/năm. Ngoài ra, lực lượng nữ doanh nghiệp, hợp tác xã và nữ tiểu thương tiếp tục có bước phát triển mới về số lượng và chất lượng, góp phần đáng kể trong tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, tỷ lệ nữ ở Hà Giang tham gia cấp ủy các cấp có bước đột phá. Ở cấp tỉnh, có bảy trong số 54 đồng chí (tăng 0,24% so nhiệm kỳ trước); cấp huyện có 84 trong số 476 đồng chí (tăng 2,9% so nhiệm kỳ trước); cấp cơ sở có 603 trong số 3.229 đồng chí (tăng 3,33% so nhiệm kỳ trước). Tỷ lệ nữ tham gia HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 cũng tăng.

Phụ nữ Hà Giang ngày càng khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong gia đình và xã hội. Tuy nhiên, tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ người DTTS còn thấp, chưa tương xứng với tỷ lệ dân số nữ, dân số người DTTS.

YẾN NGA

(Hội LHPN tỉnh Hà Giang)