14 năm trước ông Thường mang cấp bậc Đại úy CSGT, bị kỷ luật nặng vì sai phạm có tổ chức nhưng nay lại mang cấp bậc Thượng tá, Phó phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai. Dư luận cho rằng đây là quy trình bổ nhiệm nhanh tới khó tin?

Liên quan đến vụ việc gây xôn xao dư luận gần đây, trường hợp ông Võ Đình Thường, Thượng tá, Phó phòng CSGT – Công an tỉnh Đồng Nai, ký hàng loạt giấy triệu tập tài xế vụ trạm thu phí BOT Biên Hòa, chính là Đại úy CSGT trước đây từng bị kỷ luật; hiện Bộ Công an và Tỉnh ủy Đồng Nai đã yêu cầu Công an Đồng Nai báo cáo, giải trình về trường hợp này.

Võ Đình Thường, Thượng tá, Phó phòng CSGT, Công an tỉnh Đồng Nai

Trao đổi với P.V VietNamNet, Thiếu tướng Lương Tam Quang – Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn của Bộ Công an cho biết: “Chúng tôi đã yêu cầu Công an tỉnh Đồng Nai báo cáo nhưng đến nay chưa nhận được nội dung giải trình. Tuy nhiên, cái đó cũng không có vấn đề gì nặng nề lắm. Anh em có khuyết điểm mà có tiến bộ thì tốt…”.

Khi hỏi về quy trình bổ nhiệm cán bộ chiến sĩ từng bị kỷ luật, cụ thể là trường hợp Thượng tá Võ Đình Thường, người phát ngôn Bộ Công an nói: “Yên tâm đi! Bộ đang yêu cầu kiểm tra kỹ lưỡng, khi có kết luận chính thức sẽ thông tin cho báo chí!”.

Được biết, đến nay ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã yêu cầu các phòng nghiệp vụ vào cuộc, kiểm tra quy trình kỷ luật, bổ nhiệm đối với ông Thường để có căn cứ báo cáo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai.

Nguồn tin riêng cho hay, đến nay Thượng tá Thường đã có báo cáo giải trình những việc liên quan đến cá nhân ông, gửi ban Giám đốc Công an tỉnh.

Phía Thượng tá Võ Đình Thường cho biết qua điện thoại: “Chuyện giải thích tôi đã giải thích hết rồi, giờ phải báo cáo tổ chức rõ ràng. Mọi việc liên quan đến cá nhân tôi, hãy hỏi người phát ngôn của Công an tỉnh".

Chuyện kỷ luật và quy trình bổ nhiệm khó tin của ông Võ Đình Thường

Theo thông tin sơ bộ, giai đoạn giữa năm 2003, một cơ quan báo chí tại TP.HCM có đăng loạt bài điều tra về nạn tiêu cực, mãi lộ của lực lượng CSGT tỉnh Đồng Nai, trong đó trạm CSGT Dầu Giây nơi Đại úy Võ Đình Thường làm trạm trưởng.

Thời điểm đó, Công an tỉnh Đồng Nai vào cuộc xử lý, điều chuyển khỏi ngành 11 cán bộ, chiến sĩ có liên quan đến loạt bài điều tra tiêu cực. Riêng trường hợp Đại úy Võ Đình Thường bị kỷ luật cách chức Bí thư chi bộ, Đội trưởng CSGT.

Ông Thường chuyển về công tác tại phòng Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (PC64) Công an tỉnh Đồng Nai. Chỉ 1 năm sau, ông Thường được “xóa án” kỷ luật. Năm 2005, ông Thường được bổ nhiệm làm đội trưởng đội Cảnh sát 113 thuộc đơn vị trên.

Năm 2010, ông Thường giữ chức Phó phòng CSĐT tội phạm về môi trường (PC49). Năm 2015 ông Thường là Phó phòng CSGT cho đến nay.

Đàm Đệ