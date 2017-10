Để khách sử dụng ma túy ở phòng hát, chủ quán karaoke cho người cảnh giới vòng ngoài. Khi thấy cảnh sát đến, họ bấm chuông báo động để khách hàng ở trong các phòng biết.

Rạng sáng 22/10, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy (PC47) Bình Dương phối hợp cùng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64) Công an tỉnh Bình Dương và Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) tổ chức kiểm tra đột xuất tại quán karaoke XO (đóng tại khu dân cư Việt Sing, khu phố 4, phường An Phú, thị xã Thuận An).

Quán karaoke XO. Ảnh: L.L

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 30 thanh niên đang hát ở 3 phòng khác nhau. Lúc công an vào kiểm tra, nhiều người có ý định bỏ chạy và ném nhiều túi nylon chứa chất bột màu trắng nghi ma túy xuống gầm bàn.

Tổ công tác sau đó đã mời 30 người về trụ sở làm việc và thu gom những túi nylon chứa bột trắng để phục vụ công tác điều tra.

Qua xét nghiệm, công an xác định 17 trong số 30 người dương tính với ma túy. Trong số này có 9 nam và 8 nữ.

Nhiều khách nữ được mời về trụ sở công an để kiểm tra ma túy. Ảnh: L.L

Theo lãnh đạo PC47, chủ quán karaoke XO đã cho người cảnh giới phía ngoài để những khách hàng của họ sử dụng ma túy bên trong. Mỗi phòng hát, chủ quán cũng lắp chuông báo động ở gầm bàn để cảnh báo cho khách khi có cảnh sát đến.

Thời điểm kiểm tra, chủ quán karaoke XO không xuất trình được giấy phép kinh doanh. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vụ việc, đình chỉ hoạt động quán để phục vụ điều tra.

Địa điểm công an kiểm tra quán karaoke. Ảnh: Google Maps

Ngọc An - Linh Linh