Ngày 18.10.2017, quân đội Syria giải phóng dãy núi quan trọng Jabal Al-Marmaleh, sau cuộc chiến truy đuổi các tay súng khủng bố IS kéo dài vài ngày. Các đơn vị quân đoàn tình nguyện số 5 tiêu diệt các phần tử IS trên dãy núi Jabal Al-Marmaleh trong cuộc tiến công trên hướng bắc thành phố Quraytayn.

Binh sĩ quân đội Syria trên chiến trường al-Qaryatayn, Homs - ảnh minh họa South Front

Truyền thông Hezbollah công bố video, ghi lại cuộc tiến công của các đơn vị quân đội Syria trên dãy núi Jabal Al-Marmaleh.

Sau khi giải phóng xong dãy núi này, quân đội Syria hiện đã bao vây hoàn toàn thành phố Quraytayn. Tuy nhiên, các đơn vị quân đội Syria vẫn chưa tiến hành cuộc tấn công quyết liệt giải phóng thành phố.

Cùng trong ngày 18.10.2917, quân đội Syria, phối hợp với lực lượng vũ trang địa phương (NDF) đánh chiếm được nhà ga phía bắc thành phố al-Qaryatayn. Các đơn vị quân đội Syria cách cửa ngõ phía bắc của thành phố khoảng 1 km.

Trước đó ngày 17.10.2017, trang tin Amaq - cơ quan thông tấn của IS tuyên bố, các tay súng khủng bố sát hại 20 binh sĩ quân đội Syria trong cuộc giao chiến tại làng Rmaila Sharqiyah và cao điểm Jubail Mount lân cận thành phố al-Qaryatayn.

Trong ngày 18.10.2017, mặc dù đã bao vây chặt thành phố, quân đội Syria vẫn cho phép các đoàn xe cung cấp lương thực, thực phẩm vào nội thị đáp ứng nhu cầu của người dân.

Theo những nguồn tin của truyền thông “đối lập” Syria, cuộc chiến giải phóng thành phố al-Qaryatayn đối mặt với khó khăn phức tạp lớn hơn dự kiến do có khoảng 10.000 thường dân đang bị các tay súng khủng bố bắt giữ làm con tin. Đây thực sự là một trở ngại rất lớn do quân đội Syria không có các lực lượng thiện chiến được rèn luyện để giải quyết các tình huống khó khăn này. Các tay súng IS sẽ không ngần ngại thảm sát hàng loạt dân thường khi bị tiến công trực tiếp.

Theo thông tin tình báo địa phương, lực lượng chiến binh IS trong thành phố có trang bị tốt và có năng lực tác chiến tốt hơn, đột nhập từ hướng thị trấn Al-Tanf vào thành phố. Thực tế khác so với thông tin ban đầu là chỉ có các tay súng IS ngầm trong thành phố nổi dậy, trang bị vũ khí hạng nhẹ.

Tình hình chiến trường khu vực thành phố al-Qaryatayn trở lên phức tạp hơn so với dự kiến ban đầu. IS có số lượng lớn, kỹ năng chiến đấu tốt hơn và đang sử dụng hàng nghìn thường dân làm con tin. Trong khi quân đội Syria không có lực lượng nào có khả năng giải quyết tình huống phức tạp này.

Các đơn vị quân đội Syria tấn công IS trên chiến trường thành phố al-Qaryatayn sa mạc tỉnh Homs - video truyền thông Hezbollah

QA

Quang Anh