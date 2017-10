- Ngày 05.10.2017, Muraselon dẫn nguồn tin quân sự cho biết, quânđội Syria triển khai cuộc tấn công vào các khu vực mà IS tấn chiếm trên vùng samạc phía nam thị trấn Sokhneh trên vùng sa mạc phía đông Homs.

Binh sĩ quân đội Syria ở thị trấn Al-Quraytayn - ảnh Muraselon

Dưới hỏa lực yểm trợ tích cực của lực lượng không quân Nga, quân đội Syria tiến công tái chiếm mỏ khí đốt Al-Hail sau những cuộc giao chiến ác liệt với IS.

Nguồn tin quân sự cũng thông báo, quân đội Syria đã đẩy lùi IS ra khỏi đường cao tốc Palmyra - Al-Sokhneh, theo đó tuyến đường đã an toàn. Sáng sớm ngày 05.10.2017, các đơn vị vũ trang Syria đánh tan cuộc tấn công của IS vào khu vực gần làng Kabajeb phía nam tỉnh Dier Ezzor.

Quân đội Syria bắt đầu vây lấn tiến vào thị trấn chiến lược Quraytayn trong cuộc chiến gian nan với các tay súng IS, đang khống chế con tin và chống trả các lực lượng vũ trang Syria trong và ngoài thị trấn.

Các lực lượng vũ trang Syria, được không quân Nga yểm trợ tấn công bằng các cuộc tập kích chính xác trong cuộc chiến ác liệt với các tay súng IS, giải phóng một số địa bàn trong dãy núi Al-Mahsaa phía bắc thị trấn Al-Quraytayn.

Quân đội Syria cũng đang tiến công truy quét IS trên dãy núi núi Jabail, phía bắc thị trấn Quraytayn trên vùng sa mạc phía đông tỉnh Homs. Thị trấn này đã bị một nhóm các tay súng khủng bố, phối kết hợp với các chiến binh IS ngầm và những người Sunni ủng hộ "thánh chiến" tiến hành cuộc tấn công bất ngờ bắt cóc 168 người Kito giáo làm con tin, hành quyết 8 người được cho là ủng hộ quân đội Syria. Đây thực sự là một thất bại và là bài học đắt giá cho quân đội và an ninh Syria trong cuộc chiến này.

Lực lượng vũ trang Syria đang tiến công truy diệt các hang động và các vị trí trú ẩn của IS xung quanh khu vực thị trấn Quraytayn, trước khi tấn công vào nhóm chiến binh IS đang chiếm giữ thị trấn cổ Quraytayn. IS đang cầm giữ con tin và hành quyết những người ủng hộ quân đội Syria, chúng tuyên bố sẽ giết sạch con tin nếu quân đội tấn công.

Các đơn vị quân đội Syria bao vây truy quét IS xung quanh thị trấn Al-Quraytayn, đây thực sự là một sự cố tồi tệ trong năm 2017, khi quân đội Syria đang có nhiều thuận lợi trên chiến trường

Nguyễn Thuận