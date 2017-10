Sau nhiều bước tiến ở các tỉnh miền Trung, quân đội Syria và các lực lượng hỗ trợ tiếp tục tiến đến giải phóng các thành phố ở miền Đông nước này khỏi tay tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.

Các lực lượng Syria tiếp tục giải phóng các thành phố ở miền Đông nước này. Ảnh: AFP/TTXVN

Truyền thông khu vực đưa tin ngày 6/10, quân đội Syria đã tiến vào phạm vi 10km quanh thành phố al-Mayadin, một trong những thành trì cuối cùng của IS ở khu vực thung lũng Euphrates, miền Đông Syria. Theo đó, quân đội Syria đã giành lại kiểm soát các vị trí và điểm cao song song với tuyến đường chính nối giữa al-Mayadin và Deir al-Zor, một cứ điểm lớn khác của IS, nơi quân đội Syria đã kiểm soát được 75%.

Trước đó, hồi tháng 6, tình báo Mỹ cho biết IS đã chuyển hầu hết lực lượng chỉ huy nòng cốt và nhóm tuyên truyền của tổ chức này từ Raqqa đến al-Mayadin.

Trong khi đó, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết đã xảy ra nhiều vụ đụng độ ở nhiều khu vực miền Đông tỉnh Deir al-Zor. Quân đội Syria đã nã pháo vào al-Mayadin trong đêm trong khi không quân Syria và Nga đã tiến hành hàng trăm cuộc không kích vào thành phố này. Trước đó 1 ngày, SOHR cho biết quân đội Syria chỉ còn cách al-Mayadin 6 km.

Đối với Raqqa mà IS coi là thủ đô lâm thời, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly nhận định có thể phải mất nhiều tuần mới đánh đổ được thành trì này của tổ chức khủng bố. Trả lời trên đài phát thanh Pháp, Bộ trưởng Parly nhấn mạnh chiến trận tại đây tiến triển chậm và khó khăn song hiệu quả. Theo bà Parly, những trận chiến tiếp theo ở khu vực trung tâm thành phố sẽ là khó khăn nhất.

Cuộc chiến tại Raqqa do lực lượng đối lập Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF) làm chủ lực với sự hậu thuẫn của liên minh chống IS do Mỹ đứng đầu. Pháp cũng tham gia liên minh này. Hiện SDF đã kiểm soát được 90% thủ phủ của Raqqa. Bộ trưởng Parly ước tính còn khoảng 500 tay súng IS người Pháp vẫn còn ở Iraq hoặc Syria.

* Liên quan đến hòa đàm giữa các phe phái Syria, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhận định tiến trình đàm phán tại Geneva (Thụy Sĩ) hiện vẫn đình trệ do nhiều đại diện phe đối lập tại Syria muốn đưa ra các yêu sách trước khi ngồi vào bàn đối thoại.

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, phát biểu sau cuộc găp với người đồng cấp Kazakhstan Kairat Abdrakhmanov, Ngoại trưởng Nga cho biết nỗ lực của Saudi Arabia liên kết các nhóm đối lập Syria cho cuộc hòa đàm tại Geneva vẫn đang "giậm chân tại chỗ", một trong những nguyên nhân là nhiều đại diện đối lập đưa ra điều kiện tiên quyết như Tổng thống Bashar al-Assad phải rời khỏi chính trường.

Cuộc tham vấn liên kết các nhóm đối lập diễn ra hồi tháng 8 tại Riyadh. Vòng tham vấn tiếp theo dự kiến được tổ chức vào tháng 10 này. Theo kế hoạch, cũng vào cuối tháng 10 sẽ diễn ra vòng hòa đàm Syria tiếp theo tại Geneva.Dự kiến vào tuần tới các nhóm xung đột tại Syria và các nước trung gian sẽ gặp nhau tại Astana (Kazakhstan). Ngoại trưởng Abdrakhmanov cho biết nội dung của cuộc họp lần này là hoạt động của các khu vực giảm căng thẳng được thành lập theo quyết định của cuộc đàm phán hồi tháng 9.

TTXVN/Báo Tin Tức