Giao chiến tiếp tục diễn ra hàng ngày trên vùng ngoại ô phía đông thủ đô Damascus. Các đơn vị lữ đoàn 105 Vệ binh Cộng hòa và lực lượng pháo binh, tên lửa lữ đoàn 42 cố gắng đột phá chiến tuyến của lực lượng Hồi giáo cực đoan ở các quận ngoại ô Ain Tarma và Jobar.

Một chiếc xe tăng của quân đội Syria trúng đạn chống tăng của phiến quân - ảnh minh họa video

Nhóm Failaq Al-Rahman (thuộc tổ chức thánh chiến Quân đội Syria tự Do - FSA) đăng tải một video, ghi lại cảnh một xe phòng không tự hành “Shilka” bị phá hủy trên chiến tuyến Ayn Tarma.

Sau đó, một xe rà phá bom mìn cố gắng cứu kéo chiếc xe bọc thép bị vô hiệu hóa, nhưng lại bị trúng mìn do các tay súng FSA gài đặt từ trước.

Mặc dù quân đội Syria liên tục tấn công vào khu vực này (được gọi là Đông Ghouta), hiện đang là lãnh địa của lực lượng Hồi giáo cực đoan FSA và Hay’at Tahrir. Nhưng vài tháng đã trôi qua, các đơn vị quân đội Syria vẫn không giành được bất cứ kết quả nào đáng kể, mặc dù có ưu thế hoàn toàn về hỏa lực.

Các đơn vị quân đội Syria không có chiến thuật tiến hành các cuộc chiến tranh đường phố, chống chiến thuật du kích hiệu quả. Trong suốt 4 năm qua, các đơn vị quân đội Syria sử dụng chiến thuật tác chiến đô thị với tổn thất rất lớn về binh lực và tốc độ tấn công rất thấp. Hiệu quả tiêu diệt sinh lực địch cũng không cao mặc dù sử dụng hỏa lực cường độ cao.

Mỗi đợt tấn công, quân đội Syria huy động các hệ thống pháo phản lực, tên lửa mặt đất, pháo binh hạng nặng đánh phá mục tiêu trong những tòa nhà và khu dân cư. Nhưng đến đêm khi phiến quân phản công, binh sĩ Syria rút lui và lại mất địa bàn. Tình huống này diễn ra hàng nghìn lần tương tự như nhau ở Đông Ghouta trong nhiều năm qua.

Quân đội Syria thiên về chiến thuật tiến công chia cắt và chế áp hỏa lực, nhưng không tấn công khi pháo kích mà đợi hết loạt bắn chuẩn bị dọn bãi mới tiến công, khi đối phương đã phục hồi tinh thần và tăng quân tiếp vận. Cách đánh này khiến thời gian chiến đấu kéo dài. Hơn thế nữa, các xe đánh bom tự sát VBIED và bom đường hầm cũng là trở ngại to lớn khó vượt qua.

Bất lực trong chiến thuật tấn công Đông Ghouta, các sĩ quan chỉ huy tìm cách đàm phán với phiến quân để không phải tấn công tiêu diệt và bị tổn thất. Đây cũng là phương pháp vô nghĩa do sự tráo trở của phiến quân khiến thương vong binh sĩ Syria lớn hơn hẳn so với việc tấn công quyết liệt buộc đối phương phải đầu hàng hoặc bị tiêu diệt. Nhưng do chỉ huy chiến trường không có cách đánh hiệu quả, khiến bộ tư lệnh chiến trường quân đội Syria phải lựa chọn giải pháp này.

Lực lượng khủng bố cực đoan bắn hỏng một xe Shilka trong cuộc tấn công của quân đội Syria - video truyền thông Hồi giáo cực đoan

Một xe cứu kéo và rà phá vũ khí nổ tự chế của quân đội Syria bị tấn công - video truyền thông Hồi giáo cực đoan

NT

Nguyễn Thuận