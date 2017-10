Quân đội Iraq đã tiêu diệt 25 chiến binh của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong một chiến dịch không kích cùng ngày tại khu vực sa mạc phía Tây tỉnh Anbar.

Binh sỹ Iraq tuần tra trên một tuyến đường ở Ramadi, tỉnh Anbar. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 22/10, Đơn vị Tuyên truyền Chiến tranh (WMC) thuộc Bộ Quốc phòng Iraq cho biết, các máy bay chiến đấu của quân đội nước này đã tiêu diệt 25 chiến binh của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong một chiến dịch không kích cùng ngày tại khu vực sa mạc phía Tây tỉnh Anbar.

Theo thông báo của WMC, trong các hoạt động truy quét các phần tử khủng bố gần khu vực biên giới Syria, lực lượng không quân Iraq đã tiêu diệt số tay súng IS nói trên đồng thời phá hủy 13 phương tiện của chúng.

Trước đó ngày 20/10, các máy bay chiến đấu của liên minh chống khủng bố quốc tế do Mỹ dẫn đầu cũng đã tiêu diệt 40 tay súng IS trong các đợt không kích tại khu vực phía Tây tỉnh Anbar của Iraq, như một phần trong chiến dịch nhằm đánh bật IS ra khỏi các hang ổ cuối cùng của chúng ở quốc gia Trung Đông này.

Các máy bay chiến đấu của liên minh đã oanh kích các vị trí của IS gần một nhà máy ở thị trấn Qaim. Kết quả là 40 chiến binh IS đã bị tiêu diệt và ít nhất 15 phương tiện của chúng bị phá hủy.

Kể từ khi nhóm khủng bố IS chiếm giữ các khu vực rộng lớn ở Syria và Iraq đồng thời thành lập cái gọi là "vương quốc Hồi giáo" vào năm 2014, các lực lượng của chính phủ Iraq, lực lượng bán quân sự và liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu đã tiến hành chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm giải phóng các khu vực này từ IS.

Tới nay, chiến dịch đã giải phóng hoàn toàn thành phố Mosul, từng là thủ phủ của IS, thị trấn Tal Afar, thành phố Hawija thuộc tỉnh Kirkuk và thị trấn Annah của tỉnh Anbar. Hiện chỉ còn thị trấn Qaim và khu vực Rawa thuộc tỉnh Anbar vẫn nằm dưới sự kiểm soát của các chiến binh IS.

Giới chức Iraq và các cơ quan nhân quyền cho rằng các thành viên IS đang vây hãm và sử dụng hàng nghìn dân thường tại khu vực Tây Anbar làm lá chắn sống. Ngoài ra, chúng cũng đã giết hại hàng trăm người vì có ý định bỏ trốn.

Phái bộ Hỗ trợ Iraq của Liên hợp quốc (UNAMI) vừa công bố báo cáo hàng tháng cho biết, 196 dân thường đã thiệt mạng và 381 người khác bị thương do bạo lực và xung đột vũ trang tại Iraq trong tháng 9/2017. Số thương vong này không bao gồm tổn thất của các lực lượng an ninh Iraq./.

(Vietnam+)