Để trút giận vì người yêu không chịu nhận quà, chàng trai đã giẫm nát son trước cửa nhà bạn gái và đăng ảnh lên mạng. Câu chuyện này hiện nhận được nhiều ý kiến trái chiều.

Một chàng trai hiện gây chú ý khi bức xúc "kể tội" bạn gái trên diễn đàn NEU Confessions. Anh kể bị người yêu giận vì mua son không đúng ý nàng.

Sau đó, được bạn bè mách nước, nam thanh niên quyết định mua 5 thỏi son hàng hiệu, một hộp phấn tặng bạn gái để chuộc lỗi.

Tặng 5 thỏi son để bạn gái tha thứ

Nam chính cho hay anh hồ hởi xách túi quà với tâm trạng hối lỗi tới nhà bạn gái, bởi trước đó bị cô chặn hết liên lạc.

Gặp nửa còn lại, đầu tiên chàng trai nói xin lỗi. Thấy im lặng, anh mừng thầm tưởng người yêu đã hết giận, song cô nàng khó tính hơn anh tưởng. Vừa xuống gặp, cô tỏ thái độ khó chịu, không hài lòng.

Chàng trai giẫm nát 5 thỏi son tặng bạn gái rồi đăng ảnh lên Facebook. Ảnh chụp màn hình.

Mặc dù vậy, nam thanh niên vẫn nhún nhường, nài nỉ người yêu nhận quà. Trái ngược với thái độ của anh, nửa kia kiên quyết không tha thứ, còn nói đã vứt hết những món quà anh tặng trước đó.

Nói xong, cô bỏ lên nhà, mặc kệ cho bạn trai xin lỗi. Sau đó, anh cầm túi quà về và muốn đợi thêm vài hôm nữa cho bạn gái nguôi giận.

Về nhà, chưa hết bực tức, nam chính lên Facebook đã thấy "người trong mộng" đăng dòng trạng thái trách móc, cùng bức ảnh chụp cảnh vứt các món quà anh tặng. Bạn bè cô vào bình luận, chỉ trích người yêu của cô keo kiệt, ki bo.

Hành động này khiến chàng trai thực sự tức giận. Anh cố tìm cách liên lạc để đối chất, nói chuyện song đều không được. Vì vậy, nam thanh niên quyết định đến trước nhà người yêu, ném túi quà xuống đất, giẫm nát rồi chụp ảnh lại, đăng lên mạng.

Qua dòng tâm sự, anh thừa nhận vẫn dành nhiều tình cảm cho bạn gái, song thấy mình bị xúc phạm. Anh băn khoăn không biết có nên tiếp tục và làm thế nào trong mối quan hệ này.

Chỉ vài giờ sau khi đăng tải, câu chuyện trên nhanh chóng "dậy sóng" cộng đồng mạng. Nhiều người động viên nam chính, khuyên anh nên dừng lại mối quan hệ này. Bên cạnh đó, không ít người chỉ trích cách hành xử và thái độ khó chấp nhận từ cô gái.

Minh Tú (24 tuổi, Hà Nội) nhận định bạn nữ đã đi quá xa. Ngay từ đầu, cô không hề nghĩ cho người yêu.

Minh Tú nêu quan điểm con gái có đặc quyền là vòi vĩnh, nhưng không phải đòi hỏi những món đồ với mức giá quá cao, trong khi bạn trai không có điều kiện.

Tú khuyên chàng trai sớm chia tay bởi thái độ và cách ứng xử của nữ chính không xứng đáng để nhận tình yêu từ anh.

Không đồng tình với quan điểm của Minh Tú, Quốc Trung - sinh viên Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội - cho rằng phái mạnh cần rộng lượng. Con gái đôi khi tính nết khó chiều, dù sao đó cũng là người yêu mình. Việc gì cũng có thể tự giải quyết được, không nên đem chuyện riêng lên mạng để mọi người bàn tán, đánh giá.

"Việc 'trả thù' bằng cách vứt quà, giẫm nát nó rồi đăng lên Facebook thì chàng trai cũng ích kỷ và nhỏ nhen không khác gì cô gái", Trung cho hay.

'Giận cá chém thớt'

Cãi cọ, giận hờn vốn là gia vị cho tình yêu thêm ngọt ngào. Song thời đại công nghệ phát triển, những câu chuyện chia tay đòi quà, giận dỗi người yêu đập phá đồ đạc rồi chia sẻ lên mạng khiến mối quan hệ của nhiều bạn trẻ trên bờ vực đổ vỡ.

Ngày 11/6, một nam thanh niên cãi nhau với bạn gái, dùng gạch đập vỡ cửa kính xe bus trên phố Phạm Ngọc Thạch, Hà Nội.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, nhân viên xe bus cùng hành khách đã truy đuổi chàng trai manh động này nhưng anh ta đã chạy thoát. Cô gái sau đó được mời về Công an phường Kim Liên để làm rõ.

Cuối năm 2016, do mâu thuẫn, người đàn ông 34 tuổi đã đập, dùng dao chặt nát 4 điện thoại đắt tiền của người yêu và chính mình. Nhận được tin báo, Công an phường Yên Phụ đến lập biên bản, yêu cầu người đập vỡ điện thoại về trụ sở công an phường làm việc.

Giận dỗi người yêu, anh chàng phá nát son của bạn gái. Ảnh chụp màn hình.

Hay cách đây không lâu, một nam thanh niên chỉ vì giận dỗi người yêu đã lôi hơn chục cây son của nàng ra đập phá, xả tức. Thậm chí, anh còn đăng lên mạng bức ảnh "thi thể" hàng chục cây son nằm trên nền xi măng.

Chia sẻ với Zing.vn về tình yêu của giới trẻ thời hiện đại, cô Lê Nguyễn Phương Thảo - giảng viên Đại học Khoa học Huế - nhận định các đôi phần lớn đang vướng vào "tình yêu thương mại hóa". Họ luôn chọn cách đối xử với nhau thiếu tinh tế.

Nữ giảng viên cho rằng tình yêu của những người trẻ dễ đến và cũng dễ đi. Giới trẻ thường làm quá khi yêum chia tay là đưa nhau lên mạng xã hội bêu rếu, đổ lỗi.

Cô Phương Thảo cho rằng khi yêu, điều tối thiểu nhất chúng ta cần có chính là sự tôn trọng. Dù bạn giàu hay nghèo, xấu hay đẹp, bạn vẫn có quyền được tôn trọng, bình đẳng như những người khác.

Một số cô gái không chỉ chê trách bạn trai mà còn nói xấu cả gia đình anh ta. Chính sự xúc phạm này đã châm lên một ngòi nổ, khiến mối quan hệ khó có thể bền vững.

