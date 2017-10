Đội bóng chơi hơn người lại phải nhận kết cụ khá đắng cay trong cuộc đọ sức sớm trên đất Baku (Azerbaijan).

Do vấn đề về khoảng cách địa lý nên trận đấu giữa chủ nhà Qarabag và đội khách Atletico Madrid ở lượt trận thứ 3 bảng C Champions League được đẩy lên đá sớm hơn so với cặp đấu giữa Chelsea và AS Roma tại bảng này. Đoàn quân của HLV Diego Simeone đang rất khát khao chiến thắng sau khi chỉ biết hòa Roma 0-0 và thua đau 1-2 trước Chelsea ở 2 lượt đấu đầu tiên.

Qarabag kiên cường kiếm điểm trước cựu á quân Atletico Madrid

Dẫu vậy, Atletico với những "ngòi nổ" như Antonie Griezmann, Kevin Gameiro hay Yannick Carrasco dù đã có những cơ hội trong hiệp 1 nhưng không sao xuyên thủng được mành lưới khung thành của đội bóng đang dẫn đầu giải VĐQG Azerbajan. Đội khách đến từ Madrid đành chấp nhận có trận thứ 8 liên tiếp không thể có được bàn thắng trong hiệp 1 (trên tất cả các đấu trường) trước đối thủ của mình.

Sang hiệp 2, Atletico bất ngờ được hưởng lợi về quân số khi Dino Ndlovu phải nhận 2 thẻ vàng liên tiếp chỉ trong 16 phút (từ phút 59 đến phút 75) giúp "Rojiblancos" được chơi hơn người. Dẫu vậy, trong khoảng hơn 15 phút cuối trận, Griezmann hay hai tiền đạo vào sân thay người như Angel Correa hay Fernando Torres vẫn bất lực trong việc chọc thủng lưới khung thành của thủ môn Ibrahim Sehic.

Hòa không bàn thắng trước Qarabag, Atletico mới chỉ có 2 điểm sau 3 lượt trận và đang chỉ đứng thứ 3 ở bảng C Champions League mùa này, hơn đúng đội bóng mà họ vừa bị cầm chân ở Baku (Azerbajzan) 1 điểm.

Chung cuộc: Qarabag 0-0 Atletico Madrid

Thẻ đỏ: Ndlovu 75'

Đội hình xuất phát:

Qarabag: Sehic; Medvedev, Huseynov, Sadiqov, Agolli; Almeida, Qarayev; Henrique, Michel, Madatov;Ndlovu

Atletico Madrid: Oblak; Vrsaljko, Gimenez, Godin, Luis; Gaitan, Gabi, Saulơ, Carrasco; Gameiro, Griezmann

Thông số trận đấu:

Qarabag

Thông số

Atletico

7(1)

Sút khung thành

12(3)

15

Phạm lỗi

10

2

Phạt góc

5

0

Việt vị

0

46%

Thời gian kiểm soát bóng

54%

2

Thẻ vàng

0

1

Thẻ đỏ

0

3

Cứu thua

1

Đăng Đức