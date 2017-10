'Kình ngư' Vũ Thị Phương Anh đang nổi lên như là ứng viên có thể cạnh tranh sòng phẳng với kình ngư số 1 Nguyễn Thị Ánh Viên trong tương lai không xa ở làng bơi lội Việt Nam.

Tối ngày 9/10, giải bơi vô địch quốc gia 2017 vừa kết thúc ở CLB bơi lặn Phú Thọ (TP HCM) với ngôi nhất toàn đoàn thuộc về đoàn Quân đội với 16 HCV, 10 HCB và 9 HCĐ, các kình ngư TP HCM xếp ở vị trí thứ hai với 11 HCV, 5 HCB và 6 HCĐ. Trong đó, ngôi nhất toàn đoàn của Quân đội có sự đóng góp không nhỏ của "kình ngư" số 1 Việt Nam Nguyễn Thị Ánh Viên khi cô giành được 16 HCV trên tổng số 18 nội dung cá nhân đăng ký.

Phương Anh đánh bại Ánh Viên ở nội dung bơi ếch 50m

Việc Ánh Viên thâu tóm gần như toàn bộ HCV ở các nội dung cá nhân ở giải VĐQG chẳng có gì lạ. Điều người ta quan tâm nhất có lẽ là ai đánh bại được Ánh Viên ở 2 nội dung còn lại kia, đó là Lê Thị Mỹ Thảo (Bình Phước) ở nội dung 200m bướm và Vũ Thị Phương Anh (TP HCM) ở nội dung 50m ếch.

Nếu như Mỹ Thảo từng vượt qua Ánh Viên ở nội dung 200m bướm tại SEA Games 29 thì việc một "kình ngư" mới 16 tuổi vượt qua Ánh Viên ngay nội dung thi đấu đầu tiên 50m ếch được xem như "cú sốc" lớn nhất ở giải bơi VĐQG 2017 (32,67 giây, hơn Ánh Viên 52% giây).

Dẫu biết rằng 50m ếch không phải nội dung sở trường của Ánh Viên và "kình ngư" gốc Cần Thơ vừa phải "cày ải" ở 2 đấu trường quan trọng của thể thao Việt Nam là SEA Games 29 và Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á 2017, nhưng tất cả những ai chứng kiến màn so tài giữa Phương Anh và Ánh Viên ở nội dung 50m ếch cũng phải thốt lên 2 từ "ngỡ ngàng".

Tấm HCV của Phương Anh được xem như "kỳ tích" còn bởi VĐV của TP HCM mới chỉ bước vào tập luyện bơi lội chuyên nghiệp cách đây có 2 năm.

Đặc biệt hơn, ít ai biết Phương Anh chẳng phải con "nhà nòi" khi gia đình không có ai theo nghiệp thể thao (bố làm thợ mộc, mẹ buôn bán hàng ăn gần sân bay Tân Sơn Nhất). Lý do Vũ Thị Phương Anh bén duyên với bơi lội cũng hết sức...bình thường. Theo bà Đỗ Thị Hưng - mẹ của Phương Anh, nhà vô địch nội dung 50m ếch do quá lười ăn, ốm yếu nên được gia đình đưa đi tập bơi phong trào cho có sức khỏe bằng bạn bằng bè.

Phương Anh chụp hình cùng thần tượng Joseph Schooling khi tham dự SEA Games 29

"Phương Anh ngày xưa rất hay ốm, cứ năm bữa nửa tháng lại ốm nên nhà tôi phải cho cháu đi học bơi ở Tân Bình để rèn luyện sức khỏe. Ai ngờ Phương Anh lại có đam mê với môn bơi này từ khi nào không hay. Khi được thầy Phong (ông Chung Tấn Phong, Trưởng môn thể thao dưới nước của TP HCM) phát hiện và đề nghị gia đình cho Phương Anh đi học bơi chuyên nghiệp, vợ chồng tôi nhất định không đồng ý.

Nhà tôi không ai theo nghiệp thể thao nhưng cũng biết đời VĐV thể thao ngắn lắm và chúng tôi muốn con cái có một nghề nào đó ổn định. Hơn nữa, lúc ấy nhà tôi không tin con mình có thể thi đấu chuyên nghiệp với thân hình ốm yếu như vậy. Như đam mê đã ngấm vào máu và Phương Anh đã kiên trì thuyết phục vợ chồng tôi trong khoảng thời gian 4 tháng trời để được đi học bơi chuyên nghiệp", mẹ Phương Anh kể về lý do con gái đến với nghiệp bơi lội.

Không quá nếu nói 2 năm là khoảng thời gian "thần tốc" để Phương Anh đang bước đầu gặt hái được những thành công như 2 HCĐ giải trẻ châu Á 50m và 100m ếch, 2 HCĐ giải bơi các nhóm tuổi châu Á 50m và 200m bướm, hạng 4 SEA Games 29 400m hỗn hợp cá nhân và giờ là "kỳ tích"vượt qua Ánh Viên ở nội dung 50m ếch.

Không chỉ vậy, Phương Anh còn cùng với đồng đội ở TP HCM vượt qua Ánh Viên một lần nữa ở nội dung tiếp sức 4x200m tự do nữ. Ngoài ra, Phương Anh cùng đội TP HCM giành thêm 3 HCV nữa ở các nội dung 4x100 hỗn hợp nữ, 4x200m tự do nam nữ và 4x100m tự do nam nữ.

Phương Anh chưa dám sánh với đàn chị Ánh Viên

Dù vậy, Phương Anh - cô bé ngoài bơi ra chỉ còn sở thích đọc truyện tỏ ra vô cùng khiêm tốn khi nhắc đến thành tích của mình và những mục tiêu trong tương lai: "Tôi có một chút bất ngờ khi vượt qua được chị Ánh Viên, nhưng dù sao 50m ếch cũng không phải nội dung sở trường của chị Ánh Viên.

Còn thành tích ở giải VĐQG 2017, tôi và đồng đội ở đội bơi TP HCM đã giành được thành công ngoài mong đợi. Với một VĐV trẻ, tôi vẫn còn phải học hỏi phấn đấu rất nhiều nữa. Hiện tại, ước mơ lớn nhất của tôi là giành được HCV ở SEA Games 2019 ở Philippines."

Chứng kiến sự trưởng thành của cô con gái ốm yếu ngày nào, bà Đỗ Thị Hưng không khỏi hạnh phúc nhưng kèm với đó còn là nỗi lo khác: "Nhà tôi ai cũng bất ngờ khi Phương Anh thắng được Ánh Viên . Nhưng có thể Ánh Viên đã nhường Phương Anh ở nội dung đó và một VĐV trẻ mới vào nghề như con gái tôi còn phải phấn đấu thật nhiều chứ không thể nhìn vào thành tích kể trên mà tự mãn được.

Phương Anh chỉ dám mơ giành HCV SEA Games 2019

Để có được thành công hơn nữa, Phương Anh cần được đầu tư để có những chuyến tập huấn ở nước ngoài như Ánh Viên, Phương Trâm...mà điều kiện gia đình tôi lúc này lại không cho phép được. Vẫn biết là con có đam mê lớn và có triển vọng nhưng nếu không thể đầu tư để con có bước phát triển tốt hơn trong sự nghiệp, chúng tôi đành phải khuyên Phương Anh trở lại học hành tìm một nghề khác..."

Theo chia sẻ của ông Chung Tấn Phong - Trưởng bộ môn thể thao dưới nước TP HCM, mới 16 tuổi nhưng Phương Anh có thể hình khá lý tưởng với chiều cao 1,69m, nặng 46kg và sải tay dài không kém Ánh Viên.

Phương Anh đang phát triển khá toàn diện nhưng nhưng 2 năm là quãng thời gian quá ngắn để đào tạo ra một VĐV giỏi, có thể được kỳ vọng là một Ánh Viên trong tương lai. Theo đó, Phương Anh vẫn cần phải hoàn thiện kỹ thuật, dù thành tích kể trên rất đáng khích lệ nhưng "kình ngư" 16 tuổi vẫn chưa phát triển hết sức mạnh cơ bắp.

Anh Khoa