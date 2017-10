Liệu trong phiên xét xử hôm nay, HĐXX có trả hồ sơ theo đề nghị của VKSND TP.HCM trong việc giám định lại thành phần trong thuốc H-Capital hay không,bởi mâu thuẫn trong chính kết luận giám định chất lượng thuốc?

Dự kiến ngày 16-17/10, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án "Buôn lậu" và "Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức" xảy ra tại Công ty Cổ phần VN Pharma theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Minh Hùng, cựu nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm tổng Giám đốc công ty Cổ phần VN Pharma); kháng cáo kêu oan của bị cáo Võ Mạnh Cường (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại hàng hải quốc tế H&C) cùng 3 bị cáo khác và kháng nghị của VKSND Cấp cao tại TP.HCM, theo hướng hủy bản án sơ thẩm.

Tuy nhiên do nhiều lý do nên phiên xét xử đã dời tới hôm nay (19/10) và dự kiến sẽ diễn ra trong 2 ngày.

Theo quan điểm của VKSND Cấp cao tại TP.HCM, vụ án chưa được điều tra một cách toàn diện, quá trình điều tra cũng như diễn biến phiên tòa, quá trình xét hỏi các bị cáo cho thấy có dấu hiệu vụ án bị lọt người, lọt tội.

Nội dung kháng nghị cũng đề nghị giám định độc lập lại thành phần trong thuốc H-Capital nhằm xử đúng người đúng tội. Bởi theo giám định,thuốc H-Capita "không được sử dụng làm thuốc chữa bệnh cho người" nhưng cũng chính kết luận này cho rằng đây là thuốc kém chất lượng chứ không phải là thuốc giả.

Các bị cáo tại phiên sơ thẩm

Trước đó, phiên sơ thẩm cuối tháng 8 vừa qua, TAND TP.HCM đã tuyên phạt cựu Tổng giám đốc VN Pharma và đồng phạm Võ Mạnh Cường mỗi bị cáo 12 năm tù cùng về tội “Buôn lậu”. 7 đồng phạm khác cũng phải nhận từ 2 năm tù (cho hưởng án treo) tới 5 năm tù giam về tội “Buôn lậu” và “Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Ngoài ra, TAND TP.HCM còn kiến nghị làm rõ hành vi của một số cán bộ Cục Quản lý dược gồm ông Nguyễn Tấn Đạt (hiện là Phó cục trưởng Cục Quản lý dược), Trần Phương Hồng (cán bộ Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương), Đỗ Minh Hùng (Phó trưởng phòng Đăng ký thuốc Cục Quản lý dược), Phan Công Chiến (Phó Phòng quản lý kinh doanh dược), nếu có sai phạm sẽ khởi tố thành một vụ án khác.

Theo điều tra, năm 2013, Nguyễn Minh Hùng thông qua môi giới là Võ Mạnh Cường đặt mua thuốc tân dược của hãng Helix pharmaceuticals (Canada) để bán và đấu thầu cung cấp cho các bệnh viện ở Việt Nam. Trong đó có thuốc Capicitabine 500mg dùng chữa trị bệnh ung thư.

Khi Công ty Cổ phần VN Pharma nhập 9.300 hộp thuốc Capicitabine 500mg về kho, do không có hồ sơ kỹ thuật thuốc cũng như tiêu chuẩn và phương pháp kiểm nghiệm thuốc để nộp cho Cục Quản lý dược thẩm định theo quy định của Bộ Y tế, ông Hùng đã chỉ đạo hai nhân viên viết hồ sơ kỹ thuật thuốc H-Capita 500mg để hợp thức hồ sơ nộp cho Cục quản lý dược cấp giấy phép nhập khẩu và đăng ký lưu hành thuốc.

Trên cơ sở hồ sơ của công ty VN Pharma cung cấp, Cục Quản lý dược duyệt nhập đối với đơn hàng trên. Tháng 4/2014, Công ty VN Pharma đã mở tờ khai hải quan nhập khẩu hơn 9.000 hộp thuốc H-Capita 500mg về VN.

Do nghi ngờ về nguồn gốc thuốc nhập khẩu, Cục quản lý dược yêu cầu Hùng, Cường giải trình rồi tiến hành thanh, kiểm tra, niêm phong lô thuốc.

Ngày 8/8/2014, Cục quản lý dược có văn bản gửi Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an, đề nghị xác minh liên quan tới lô hàng trên. Sau đó, Cục An ninh chính trị nội bộ chuyển hồ sơ, tài liệu liên quan sang Cơ quan điều tra, Bộ Công an để điều tra, xử lý.

Cơ quan điều tra xác định, Hùng đặt mua thuốc Capicitabine 500mg. Sau đó, Cường liên hệ và mua thuốc của đối tượng có tên Raymundo ở Philippines (không rõ lai lịch).

Sau khi được Cục quản lý dược cấp giấy phép, ngày 13/1/2014, Cường ký hợp đồng bán thuốc Capicitabine 500mg cho công ty VN Pharma, đóng dấu công ty Helix.

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2013 đến 19/9/2014, Hùng thông qua Cường làm giả giấy tờ, con dấu để được Bộ Y tế cấp phép nhập khẩu thuốc và buôn lậu 9.300 hộp thuốc Capicitabine 500mg không rõ nguồn gốc, kém chất lượng.

Đoàn Nga