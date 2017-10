Liên quan đến vụ việc một phụ huynh đi đến trường gây náo loạn, đánh hiệu trưởng và một học sinh lớp 4 Trường Tiểu học xã Đỉnh Sơn nhập viện, phụ huynh này đã nhận sai và xin được chi trả toàn bộ viện phí.

Ngày 22/10, Thượng tá Nguyễn Hồng Tuyến - Trưởng Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) - cho biết, đơn vị đang tiếp tục cùng với Công an xã Đỉnh Sơn làm rõ vụ việc phụ huynh xông vào Trường Tiểu học xã Đỉnh Sơn, đánh thầy hiệu trưởng trường này và một học sinh lớp 4 nhập viện ngày 19/10.

Trưởng Tiểu học xã Đỉnh Sơn nơi xảy ra sự việc

Theo thông tin ban đầu, trong giờ ra chơi, 2 em Q. và Đ. (học sinh lớp 4A, Trường Tiểu học Đỉnh Sơn) có xô xát và cả hai đều có vết hằn trên má.

Khi về nhà, Đ. kể cho bố là ông Hiền biết. Khi biết con bị thương, ông Hiền gọi thêm người nhà, chở con trai quay lại trường và yêu cầu nhà trường làm rõ sự việc.

Theo yêu cầu của ông Hiền, nhà trường đã gọi phụ huynh của cháu Q. đưa con lên trường để đối chất.

Thế nhưng, khi cháu Q. vừa được mẹ chở đến trường thì bị ông Hiền lao tới đánh mạnh vào đầu, khiến cháu Q. ngã xuống đất.

Sau khi Q. ngã xuống, ông Hiền vẫn tiếp tục đánh túi bụi. Lúc đó, thầy Nam, Phó hiệu trưởng nhà trường chạy đến can ngăn cũng bị người này đánh.

Nhà trường gọi Công an xã Đỉnh Sơn đến giải quyết vụ việc. Tuy nhiên, kể cả khi có lực lượng Công an thì ông Hiền vẫn không dừng tay mà còn tiếp tục đánh rách mặt thầy Trần Văn Phú - Hiệu trưởng nhà trường.

Thầy Phú và cháu Q. sau đó đã được đưa vào bệnh viện chữa trị. Riêng thầy thầy Phú phải khâu 5 mũi vùng mặt, còn Q. phải nằm lại bệnh viện điều trị.

Sau sự việc, ông Hiền bị đưa về trụ sở Công an xã Đỉnh Sơn. Tại đây, ông Hiền thừa nhận đã đấm thầy Phú một cái, tát cháu Q. mấy cái.

''Ông Hiền cũng đã nhận sai hoàn toàn và xin nhận chi trả toàn bộ chi phí điều trị của hai người này” - Chủ tịch UBND xã Đỉnh Sơn cho biết.

Bá Cường