Như Pháp luật Plus, Đinh Hữu Dư - PV thường trú của Thông tấn xã Việt Nam có thể đã bị rơi xuống dòng lũ trong khi tác nghiệp tại Yên Bái.

Phóng viên Đinh Hữu Dư.

Ngay sau khi biết tin người đồng nghiệp, người bạn, người em của mình mất tích khi tác nghiệp tại Yên Bái. Rất nhiều người mong có một phép màu đưa phóng viên Đinh Hữu Dư trở về. Trên trang Facebook cá nhân của Phóng viên trẻ này, nhiều người đã không cầm được nước mắt khi nghe tin dữ mới xảy ra.

Được biết, Đinh Hữu Dư là phóng viên thường trú TTX tại Yên Bái là người đang mất tích cùng 6 người dân khác do cầu sập vì lũ quét.

Trước đó, như Pháp luật Plus đã đưa tin "Yên Bái: Sập cầu Thia, ít nhất 4 người bị lũ cuốn khi đang di chuyển trên cầu"

Theo thông tin ban đầu, ít nhất 4 người khi đang di chuyển trên cầu đã bị rơi xuống sông sau khi cây cầu bị đổ sập. Những ngày qua, mưa lớn kéo dài khiến nước lũ cuồn cuộn đổ về thị xã Nghĩa Lộ. Chính quyền tỉnh Yên Bái đã phải huy động lực lượng để di dời khẩn cấp nhân dân khỏi vùng nguy hiểm.

Dòng lũ như muốn nuốt chửng thị trấn Nghĩa Lộ.

Ông Trần Thế Hùng - Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Yên Bái cho biết, từ đêm 10/10, nước lũ cuồn cuộn đổ về thị xã Nghĩa Lộ, đe dọa nghiêm trọng tính mạng của người dân địa phương. Giao thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái bị chia cắt do nước lũ gây ngập.

Cầu Thia đổ sập. (Ảnh: Tùng Duy - Báo Tiền Phong)

Lượng lớn bùn đất được lực lượng Bộ đội thu dọn. (Ảnh: Tùng Duy - Báo Tiền Phong)

Chiếc xe máy còn vương lại sau khi chiếc cầu bị sập. (Ảnh: Tùng Duy - Báo Tiền Phong)

Hàng loạt những ngôi nhà bị chìm trong dòng nước lũ. (Ảnh: Tùng Duy - Báo Tiền Phong)

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn thị xã Nghĩa Lộ, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ đã mưa rất to từ sáng ngày 10/11 đến sáng ngày 11/10. Tổng lượng mưa đo được lúc 7h30 ngày 11/10 của cả đợt là 195,2 mm; đến nay thời tiết vẫn đang tiếp tục mưa to và lũ lớn trên suối Thia, suối Nung, suối Nậm Tộc; có nhiều điểm bị cô lập, ngập lụt, sạt lở do lũ to.

Hiện công tác tìm kiếm, cứu trợ đang được lực lượng chức năng gấp rút thực hiện.

