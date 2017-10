Sáng nay (21/10), Lãnh đạo Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết: từ ngày 2-12/11 tới, toàn bộ khu vực bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) bị phong tỏa để dành riêng cho các hoạt động của APEC 2017.

Toàn bộ khu vực bán đảo Sơn Trà bị phong tỏa từ 2-12/11 để dành riêng cho APEC 2017. Ảnh TL

Trao đổi với Báo Giao thông, ông Trần Chí Cường, Phó giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng cho hay: Sở đã phổ biến, hướng dẫn đến các đơn vị trong ngành về quy định trên. Từ ngày 30/10 tới, các lực lượng chức năng chuẩn bị và chính thức phong tỏa khu vực bán đảo Sơn Trà từ ngày 2/11.

Theo đó, chỉ các xe của đoàn tham dự APEC, bộ phận chức năng được quy định được phép ra vào bán đảo. Các hoạt động dân sự, người và phương tiện không có nhiệm vụ liên quan APEC 2017 sẽ không được phép lên xuống bán đảo Sơn Trà.

Cũng trong thời gian này, Đà Nẵng cấm các đơn vị kinh doanh vận chuyển du lịch, cấm các đơn vị kinh doanh dịch vụ lữ hành tổ chức các hoạt động vận tải hành khách và đưa phương tiện du lịch lên bán đảo Sơn Trà nhằm đảm bảo an ninh đối với khu vực trong thời gian diễn ra sự kiện Tuần lễ cấp cao APEC 2017.

Đây là khu vực diễn ra rất nhiều hoạt động quan trọng trong tuần lễ cấp cao APEC 2017, nơi nghỉ dưỡng, hội họp của các nguyên thủ, thành viên các nước APEC 2017, đoàn đại biểu...

Bán đảo Sơn Trà diễn ra nhiều hoạt động quan trọng dịp APEC 2017

Ông Cường cho hay: Sở đã hướng dẫn, phổ biến các quy định của thông lệ lễ tân quốc tế đối với các cán bộ, nhân viên ngành Du lịch, lữ hành, lưu trú tuyệt đối không tiết lộ thông tin lịch trình, thời gian ở, thực đơn, hình ảnh cá nhân của khách ra ngoài; không tự ý chụp ảnh khi chưa có sự xin phép của khách, không đưa hình ảnh thành viên đoàn lên mạng xã hội; bám sát, cập nhật thông tin về tuyến đường cấm, tuyến đường hạn chế, khu vực hạn chế để phục vụ chu đáo, an toàn.

Đại tá Lê Văn Tam - Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng, phụ trách Tiểu ban An ninh và Y tế (thuộc Ủy ban quốc gia APEC 2017), các đơn vị chức năng tăng cường lực lượng an ninh, kiểm soát để đảm bảo việc phong tỏa khu vực bán đảo Sơn Trà, đảm bảo an toàn, an ninh tuyệt đối trong tuần lễ cấp cao APEC 2017.

Đảm bảo lưu trú cho người dân, du khách

Tuần lễ Cấp cao APEC tổ chức tại Đà Nẵng từ ngày 5 – 11/11, với sự tham dự của lãnh đạo Cấp cao 21 nền kinh tế. Tuần lễ sẽ có 20 Hội nghị cấp Bộ trưởng, có khoảng 10.000 người tham dự, trong đó có 2.000 đại biểu chính thức, 3.000 phóng viên báo chí, 5.000 nhà doanh nghiệp và các đại biểu không chính thức.

Theo ông Cường, hiện ngoài khu vực cấm, hạn chế lưu trú, chưa có tình trạng quá tải, hết phòng cho người dân, du khách muốn đến Đà Nẵng thăm quan, nghỉ dưỡng dịp APEC 2017. Các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi "chặt chém" giá cả dịch vụ dịp APEC 2017.

Ngân Hà