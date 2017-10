Sáng 21/10, tại xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, UBND tỉnh Nghệ An và Công ty cổ phần xi măng Sông Lam (Tập đoàn xi măng Vissai) tổ chức lễ công bố mở cầu cảng biển Vissai Nghệ An.

Tới dự và nhấn nút vận hành cầu cảng có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ; đại diện các Bộ, ngành, lãnh đạo tỉnh Nghệ An và đông đảo người dân địa phương.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chúc mừng thủy thủ đoàn tàu 63.000 tấn. Ảnh: baonghean.vn

Cầu cảng Vissai số 1 dài 2.000 m, phục vụ được cho tàu 70.000 tấn ra vào bốc xếp hàng hóa. Giai đoạn đầu cầu cảng phục vụ chủ yếu cho việc vận chuyển clinker và xi măng của Công ty cổ phần xi măng Sông Lam đến các khách hàng trong và ngoài nước. Giai đoạn 2 sẽ xây dựng thêm 2 bến cảng tổng hợp, trở thành cảng biển quốc tế. Đặc biệt, ngay trong buổi lễ, tàu quốc tế có trọng tải gần 70.000 tấn đã lần đầu tiên cập cảng, nhận nguồn hàng clinker và xi măng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cho biết: Việc đưa cầu cảng Vissai vào hoạt động có ý nghĩa rất quan trọng không chỉ cho Tập đoàn Vissai, mà còn cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An. Đây cũng là việc làm cụ thể hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc đầu tư cải tạo, nâng cấp, xây dựng các cảng biển lớn có quy mô quốc gia và quốc tế, tạo thuận lợi để khai thác tiềm năng kinh tế biển, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội Nghệ An nói riêng và các tỉnh ven biển nói chung.

Theo ông Nguyễn Đắc Vinh, cùng với các cảng trong tỉnh, cảng biển quốc tế Vissai Nghệ An trong tương lai sẽ là cửa ngõ giao thương, đầu mối giao thông quan trọng phục vụ vận chuyển, trao đổi hàng hóa của tỉnh Nghệ An với các địa phương trong cả nước và các nước trên thế giới bằng đường biển.

Trước đó, ngày 17/10, Cục Hàng hải Việt Nam (Bộ Giao thông Vận tải) đã có quyết định công bố mở cầu cảng Vissai, chính thức chấp thuận cho tàu thuyền Việt Nam và nước ngoài ra vào bốc xếp hàng hóa và thực hiện các dịch vụ hàng hải khác có liên quan.

Nguyễn Văn Nhật (TTXVN)