Chiều 11/10, trước tình hình mưa lũ bất thường ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã có cuộc họp khẩn với các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai để triển khai các biện pháp ứng phó.

Ảnh: VGP

Cùng tham dự cuộc họp có Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.

Thủ tướng Chính phủ cũng vừa có công điện yêu cầu triển khai các biện pháp khẩn cấp ứng phó mưa lũ và đảm bảo an toàn hồ đập.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới và không khí lạnh, trong 3 ngày vừa qua ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 200 đến 300 mm, một số nơi ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh từ 400 đến 600 mm. Mưa lũ đã gây ngập úng, cô lập một số khu dân cư tại các vùng thấp trũng, ven sông suối Thanh Hóa, Hòa Bình, Yên Bái,...

Đặc biệt, ngày hôm qua và sáng nay (11/10), tại các tỉnh Hòa Bình, Thanh Hóa tiếp tục có mưa rất to, lũ lớn về hồ Hòa Bình với lưu lượng đỉnh lũ 14.720 m3/s. Đây là đợt lũ lớn bất thường trong tháng 10 (sau mùa lũ ở Bắc Bộ) và theo thống kê thì đây là trận lũ lớn nhất từ trước tới nay về hồ Hòa Bình trong tháng 10.

Thủy điện Hòa Bình đã phải mở liên tiếp 7 cửa xả đáy, lũ hạ lưu hệ thống sông Hồng đang lên nhanh.

Mưa lũ cũng đã gây ra những thiệt hại lớn về người (20 người chết, 12 người mất tích), nhất là tại các tỉnh Nghệ An, Hòa Bình, Sơn La, Yên Bái.

Theo dự báo, mưa lũ còn diễn biến hết sức phức tạp, nhất là tại các tỉnh Thanh Hóa, Hòa Bình và các tỉnh miền núi phía Tây Bắc.

Lũ trên sông Mã tại trạm Giàng có thể lên mức tương đương lũ lịch sử năm 1980. Mực nước hạ lưu hệ thống sông Hồng sẽ lên nhanh.

VGP