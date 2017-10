Nói về nguyên nhân vụ nổ súng khiến cán bộ HĐND xã tử vong, trưởng công an xã Phi Liêng, huyện Đam Rông (Lâm Đồng) cho rằng có thể xuất phát từ chuyện ghen tuông.

Ngày 9/10, một lãnh đạo Phòng cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Lâm Đồng) cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đang tạm giữ Bùi Văn Dũng (ở xã Phi Liêng) để điều tra hành vi Giết người. Nạn nhân vụ án là ông Đinh Tiến Sang, Phó chủ tịch HĐND xã Phi Liêng, huyện Đam Rông.

Ông Trần Đình Sơn, Trưởng Công an xã Phi Liêng tiết lộ, công an tỉnh đã triệu tập Dũng về trụ sở để làm rõ nhưng anh ta không thừa nhận hành vi phạm tội, quanh co chối. Đến 13h ngày 8/10, với những chứng cứ của cảnh sát liên quan đến vụ nổ súng người này mới thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Vị trưởng công an cho biết thêm, ông Sang đã ly dị vợ, còn vợ chồng Dũng cũng "đứt gánh giữa đường".

“Thời gian gần đây giữa ông Sang và vợ Dũng có quan hệ với nhau. Trước khi xảy ra vụ nổ súng, ông Sang cùng vợ Dũng dẫn nhau đi làm rẫy thì xảy ra vụ án mạng. Vụ nổ súng có thể là do ghen tuông”, vị trưởng công an nhận định.

Theo trưởng công an xã, Dũng mang theo súng tự chế cùng 80 viên đạn vào rẫy cà phê của ông Sang. Trong lúc ông Sang đang hái cà phê thì anh ta tiến lại gần bắn chết. Sau đó, Dũng chĩa súng bắn vợ cũ nhưng đạn không nổ nên người này may mắn chạy thoát và báo cơ quan chức năng.

Trước đó, sáng 7/10, ông Đinh Tiến Sang cùng một người phụ nữ tên Hương đi làm ở rẫy cà phê, cách trung tâm xã Phi Liêng khoảng 3 km. Tại đây, ông Sang bị Dũng bắn tử vong.

Xã Phi Liêng nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Google Maps.

