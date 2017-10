Ngày 11-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề cử Phó Chánh văn phòng Nhà Trắng Kirstjen Nielsen làm Bộ trưởng An ninh nội địa (DHS).

Bà sẽ kế nhiệm ông John Kelly, người đã được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng Nhà Trắng từ ngày 31-7 vừa qua.

Bà Nielsen, 45 tuổi, chính trị gia thuộc đảng Cộng hòa, tốt nghiệp Đại học Georgetown và Đại học Virginia, từng làm Chánh Văn phòng DHS trong những tháng đầu của chính quyền Tổng thống Trump.

Bà được đánh giá là người giàu kinh nghiệm về chính sách và chiến lược an ninh nội địa, an ninh mạng, cơ sở hạ tầng quan trọng và xử lý các vấn đề khẩn cấp.

Là luật sư, bà Nielsen cũng từng làm việc tại Cơ quan An ninh và vận tải dưới thời cựu Tổng thống George W. Bush, chuyên giải quyết các vấn đề chính sách pháp lý, trước khi chuyển sang làm việc tại Hội đồng An ninh nội địa của Nhà Trắng, phụ trách các vấn đề an ninh mạng, an ninh hạ tầng cơ sở và tình trạng khẩn cấp.

Bà Nielsen được đánh giá là một người giàu kinh nghiệm và có năng lực phù hợp với vị trí trên, nhiều khả năng bà Nielsen sẽ dễ dàng vượt qua "cửa ải" Thượng viện trong phiên điều trần sắp tới.

DHS được thành lập sau loạt vụ tấn công khủng bố ngày 11-9-2001, gồm 230.000 nhân viên, với nhiệm vụ xử lý các vấn đề liên quan đến chống khủng bố và an ninh quốc gia, đảm bảo thực thi các quy định về nhập cư và bảo vệ biên giới.

Cơ quan Quản lý tình trạng khẩn cấp liên bang, Cơ quan Mật vụ và Cơ quan An ninh và vận tải đều thuộc DHS.

DHS đóng vai trò quan trọng trong cam kết của Tổng thống Trump nhằm ngăn chặn tình trạng nhập cư trái phép vào Mỹ, thực thi quyết định cấm nhập cư cũng như cam kết xây dựng một bức tường dọc biên giới Mỹ - Mexico.

Bộ này cũng đóng vai trò chính trong phản ứng của chính phủ đối với các trận bão nhiệt đới gần đây hoành hành tại vịnh Mexcio, bang Florida và vùng lãnh thổ Puerto Rico của Mỹ.

NGUYÊN KHANG