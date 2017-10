Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố thiết quân luật trên đảo Mindanao sẽ vẫn được duy trì cho đến khi tên khủng bố cuối cùng bị đuổi khỏi đất nước.

Phát biểu tại Manila ngày 19/10, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte khẳng định Chính phủ nước này sẽ không gỡ bỏ thiết quân luật trên toàn đảo Mindanao, mặc dù thành phố (TP) Marawi đã được giải phóng khỏi lực lượng phiến quân Maute có liên hệ với Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Tổng thống Duterte tuyên bố áp đặt thiết quân luật ở Mindanao vào ngày 23/5. Ảnh: Express

Ông Duterte tuyên bố thiết quân luật trên đảo Mindanao sẽ vẫn được duy trì, cho đến khi tên khủng bố cuối cùng bị đuổi khỏi đất nước.

“Vào thời điểm đó, tôi tuyên bố thiết quân luật và mọi người đặt câu hỏi, khi nào thì nó sẽ dừng lại?”, ông Duterte nói.

Tổng thống Philippines đưa ra quyết định trên hai ngày sau khi ông tuyên bố giải phóng hoàn toàn TP Marawi sau khi bị phiến quân Maute và IS chiếm đóng, sau gần 5 tháng giao tranh ác liệt.

Trước đó, quân đội cho biết, lực lượng an ninh tại TP Marawi đã tiêu diệt Isnilon Hapilon, đối tượng do IS chỉ định lãnh đạo nhánh khủng bố ở Đông Nam Á, và Omarkhayam Maute, đồng lãnh đạo của nhóm đã cung cấp số lượng lớn chiến binh trong trận ở Marawi.

Trước đó, Bộ Trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cho biết, Isnilon Hapilon, kẻ được phong là "tiểu vương” của IS tại khu vực Đông Nam Á và Omarkhayam Maute, một trong 2 anh em thủ lĩnh của nhóm vũ trang Maute, đã bị tiêu diệt trong một cuộc tấn công vào một tòa nhà tại Marawi. Việc tiêu diệt được 2 thủ lĩnh này được xem là một bước ngoặt quan trọng đối với quân đội Philippines. Chúng chiếm đóng Marawi vào ngày 23/5 vừa qua, sau đó nắm giữ kiểm soát trung tâm của TP.

Ngày 19/10, Tổng thống Duterte và phát ngôn viên lực lượng quân đội Restituto Padilla xác nhận thêm, chiến binh người Malaysia Mahmud Ahmad, người được cho là tài trợ cho nhóm Maute, cũng đã bị tiêu diệt.

Ông Duterte nhấn mạnh dù Marawi đã được giải phóng, tàn dư khủng bố vẫn còn lẩn trốn trong thành phố.

Tổng thống Philippines tuyên bố áp đặt thiết quân luật ở Mindanao vào ngày 23/5, sau khi lực lượng phiến quân Maute tấn công đánh chiếm TP Marawi.

Sau khi hết hạn 60 ngày, Quốc hội Philippines cho phép kéo dài thời gian áp thiết quân luật trên đảo Mindanao đến ngày 31/12.

Nguyễn Phương (Theo Strait Times)