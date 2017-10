Nhà chức trách Indonesia đã siết chặt an ninh tại một số khu vực giáp giới Philippines và tại các cơ sở ngoại giao của Philippines ở thủ đô Jakarta sau khi Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố thành phố miền Nam Marawi đã được giải phóng hoàn toàn khỏi các phiến quân ủng hộ tổ chức 'Nhà nước Hồi giáo' (IS) tự xưng.

Binh sĩ Philippines tuần tra tại Marawi sau khi thành phố này được giải phóng ngày 19/10. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 19/10, Tư lệnh cảnh sát quốc gia Indonesia, Tướng Tito Karnavian nhấn mạnh việc tiêu diệt 2 thủ lĩnh của lực lượng phiến quân nói trên, gồm tên Isnilon Hapilon và Omarkhayam Maute, cùng việc liên minh chống khủng bố do Mỹ đứng đầu giải phóng thành phố Raqqa, miền Nam Syria, khỏi tay IS, đã gây tổn thất lớn đối với mạng lưới khủng bố IS.

Tuy nhiên, Tướng Tito Karnavian cảnh báo khoảng 100 tay súng chưa bị tiêu diệt đang lẩn trốn ở miền Nam Philippines vẫn có thể tìm cách trốn thoát. Trong số các phiến quân tại Syria và Marawi có cả những người mang quốc tịch Indonesia.

Do vậy, ông Karnavian nhấn mạnh Indonesia cần nêu cao cảnh giác, hợp tác với các quốc gia nắm được thông tin tình báo tại Syria và Philippines để có thể phát hiện hành tung của các phần tử tình nghi. Với việc lường trước nguy cơ các phần tử này trở về Indonesia bằng đường biển, các binh lính và cảnh sát đã tăng cường giám sát tại các khu vực biên giới.

Tướng Tito Karnavian cho biết thêm cảnh sát Indonesia cũng đang theo dõi phản ứng của các mạng lưới khủng bố tại nước này sau khi thành phố Marawi được giải phóng và xác định xem liệu chúng có cử các thành viên tới Marawi hay có bất kỳ hành động trả đũa nào tương tự như vụ đánh bom từng xảy ra hồi năm 2000 tại tư dinh của Đại sứ Philippines ở Jakarta Leonides Caday, khiến 2 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Trong 3 tháng gần đây, an ninh cũng đã được siết chặt tại các cơ sở ngoại giao Philippines ở Jakarta, bao gồm cả Đại sứ quán Philippines và tư dinh của Đại sứ Philippines.

Hôm 17/10 vừa qua, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố quân đội chính phủ đã giải phóng hoàn toàn thành phố Marawi ở miền Nam nước này sau 148 ngày giao tranh với phiến quân Hồi giáo tại đây.

TTXVN/Báo Tin Tức