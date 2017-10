Với khuôn mặt khác lạ sau khi phẫu thuật thẩm mỹ ở Hàn Quốc, ba phụ nữ Trung Quốc không thể về nước vì nhân viên hải quan không xác thực họ chính là những người ở hộ chiếu.

Các cô gái bị giữ lại ở cửa kiểm tra hộ chiếu vì gương mặt khác lạ.

Ba cô gái này đến sân bay Hàn Quốc để làm bay về Hàn Quốc, tuy nhiên bị các nhân viên hải quan giữ lại vì họ không giống hình ảnh trong hộ chiếu. Theo Apple Daily, vì đang trong quá trình phục hồi sau phẫu thuật, nên mặt họ sưng to và phải dùng băng quấn quanh đầu.

Sự việc xảy ra tại một sân bay của Hàn Quốc hôm 8/10, trung thời điểm kỳ nghỉ Tuần lễ vàng của Trung Quốc. Các cô gái này dường như đã tận dụng thời gian nghỉ để sang xứ sở kim chi làm đẹp.

Sau khi bị gỡ khỏi tài khoản tên Jian Huahua, bức ảnh được đăng lại trên trang The Beijing Things Beijingers Don’t Know không lâu sau đó và nhận được hơn 66.740 lượt thích và chia sẻ hơn 27.800 lần, với gần 40.000 lượt bình luận.

Trong khi nhiều người thấy sự cố này thật hài hước, nhiều người khác cho rằng ba cô gái hoàn toàn có quyền thay đổi ngoại hình sau phẫu thuật và nên được cảm thông vì điều đó. Hiện chưa rõ thông tin liệu họ có được nhập cảnh hay không.

Hàn Quốc là điểm đến phẫu thuật thẩm mỹ hàng đầu châu Á.

Hàn Quốc là thiên đường phẫu thuật thẩm mỹ đối với nhiều chị em Trung Quốc trong những năm qua. Các dịch vụ phẫu thuật như nâng mí, sửa hàm… mỗi năm tiếp đón hàng triệu phụ nữ Trung Quốc, những người sẵn sàng chi tiền để có ngoại hình tự tin hơn.

Ước mơ của phụ nữ Trung Quốc là kết quả phẫu thuật thành công. Nhưng trên thực tế, không ít người đã gặp tình huống dở khóc dở cười vì phẫu thuật xong, gương mặt quá khác lạ so với trước đây lại cản bước họ ở cửa kiểm soát sân bay. Nhiều cán bộ hải quan đã gặp trường hợp các cô gái có mắt to, sống mũi cao, gương mặt thanh thoát rất khác lạ so với ảnh trong hộ chiếu.

Đa phần nữ giới Trung Quốc lựa chọn hình thức du lịch kết hợp phẫu thuật. Riêng trong năm 2016, hơn 500.000 du khách Hàn Quốc đã thực hiên các chuyến đi dạng này, trong đó 99.000 người tới Hàn Quốc.

Anh Anh