Hoa hậu Đặng Thu Thảo, Xuân Lan, Hoàng Thùy Linh,... là những sao Việt "chiếm sóng" phát ngôn hot của showbiz tuần qua.

Hoa hậu Thu Thảo là cái tên hot nhất showbiz Việt tuần qua. Đám cưới cổ tích của nàng hậu 2012 với đại gia Trung Tín hôm 6/10 thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng và truyền thông. Đây chính là cái kết tuyệt đẹp cho 3 năm yêu nhau lặng lẽ mà lãng mạn của cặp trai tài, gái sắc. Trước ngày lên xe hoa, cô dâu Thu Thảo đã dành những lời nhắn nhủ vô cùng ngọt ngào tới ông xã Trung Tín.

Tròn 10 năm kể từ scandal lộ clip nhạy cảm, Hoàng Thùy Linh đã dũng cảm đối mặt với Vàng Anh để trả món nợ của tuổi trẻ. Trong sự kiện ra mắt cuốn tự truyện "Vàng Anh và Phượng Hoàng", giọng ca Bánh trôi nước đã chia sẻ: “Tôi cần một lần đối mặt với nhân vật Vàng Anh để xin lỗi và trả lại cho cô ấy một tuổi thanh xuân rực rỡ. Với những gì tôi đã có, tôi đủ tự tin để gặp lại cô ấy ngày hôm nay và nói lời tạm biệt. Từ đây trở đi tôi sẽ là một Hoàng Thùy Linh chiến đấu hết mình. Sẽ không còn một rào cản nào trong tâm trí tôi nữa".

Xuân Lan được biết đến là người rất kín tiếng chuyện tình cảm cũng như đời sống riêng tư trong làng mẫu Việt. Tuy nhiên mới đây, nữ siêu mẫu khiến showbiz “dậy sóng” khi tiết lộ mối tình ngang trái giữa mình với một nam ca sĩ đồng tính. Chị tâm sự, yêu nhau 7 năm nhưng cả hai chỉ nắm tay 2 lần và hôn má 2 lần.

Đăng quang Á hậu 1 “Hoa hậu Việt Nam 2010”, tuy nhiên Hoàng My lại chọn một hướng đi “không giống ai”. Người đẹp chấp nhận rời xa ánh đèn showbiz để đi du học. Ngày trở về, Hoàng My khiến nhiều người ngỡ ngàng với hình ảnh “lột xác” hoàn toàn, bụi bặm và đầy cá tính. Trong một chia sẻ mới đây, Á hậu Hoàng My đã có những trải lòng về chặng đường đổi thay của mình, từ một Á hậu đến nhà làm phim đứng ngoài showbiz.