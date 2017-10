Đối tượng Quảng bị truy nã từ năm 1999 về tội trộm cắp tài sản. Sau thời gian lẩn trốn, gần đây, đối tượng xuất hiện trở lại với vai trò một phóng viên.

Chiều 8/10, tin từ Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52), Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa phát hiện, bắt giữ một đối tượng truy nã cách đây 18 năm. Đáng chú ý, đối tượng này hiện đang làm phóng viên thường trú cho một cơ quan báo chí tại TP Vinh, Nghệ An.

Đối tượng Quảng

Theo hồ sơ từ CQĐT Công an TP HCM cung cấp, đối tượng bị truy nã là Vũ Thái Quảng (39 tuổi, trú tại xã Hưng Xá, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An). Quảng bị truy nã từ năm 1999 về tội danh trộm cắp tài sản. Sau thời gian lẩn trốn, gần đây, Quảng xuất hiện trở lại tại Nghệ An và mang danh phóng viên thường trú.

Chiều 8/10, ông Quảng thừa nhận về việc mình bị truy nã cách đây 18 năm về tội danh nêu trên.

Ngoài tội danh theo lệnh truy nã, CQĐT cho biết sẽ làm rõ những vấn đề liên quan khác trong thời gian Quảng làm phóng viên như việc có lợi dụng chức danh báo chí để phạm pháp hay không.../.

Theo M.Đ/Công an Nhân dân