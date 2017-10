Qua kiểm tra, tổ công tác đăc biệt Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế tìm thấy trong cốp xe Nguyễn Bá Trung có nhiều gói ma túy đá.

Sáng 13/10, tin từ cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế, đơn vị vừa chuyển hồ sơ sang cho viện Kiểm sát nhân dân thành phố để đề nghị truy tố đối tượng Nguyễn Bá Trung (SN 1986), trú tại thôn Hiền Hòa, xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Trung tại cơ quan công an.

Theo cơ quan công an, trước đó, vào lúc 20h45 ngày 10/10, trong lúc đang tuần tra kiểm soát trên tuyến đường Ngự Bình, phường Trường An, TP.Huế, tổ công tác đặc biệt Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phát hiện xe mô tô mang BKS: 59G1 - 295.02 do đối tượng Trung điều khiển có nhiều biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu dừng xe để kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện trong cốp xe có 7 gói bột màu trắng với tổng trọng lượng gần 20 gram.

Qua đấu tranh khai thác, bước đầu Nguyễn Bá Trung khai nhận tất cả những gói bột màu trắng nói trên là ma túy đá. Được biết, Trung đã có 2 tiền án về tội Trộm cắp và Cướp giật tài sản.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Công Định