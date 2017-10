Khác với hình ảnh thường thấy, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 chọn phong cách cổ điển với đầm kín đáo, đeo phụ kiện lưới che mặt. Trong khi đó, học trò Hoàng Thuỳ gây chú ý với bộ cánh bó sát, gợi đường cong cơ thể.

Tối 13/10, show thời trang The Dreamers - Những kẻ mộng mơ đi dệt huyền thoại diễn ra tại TP.HCM. Xuất hiện trên thảm đỏ sự kiện là các người đẹp, chân dài như hoa hậu Phạm Hương, hoa hậu Diệu Linh, hoa hậu biển Thùy Trang, người mẫu Tường Linh, á hậu Ngô Trà My, á hậu Nguyễn Thị Loan, hoa khôi Khánh Ngân, á khôi Liên Phương, Khánh Phương, Dương Yến Nhung, Bảo Như, Chúng Huyền Thanh… cùng diễn viên hài Nam Thư, ca sĩ Hồng Mơ…

Có mặt ở sự kiện thời trang, các người đẹp khoe sắc trong những bộ trang phục được đầu tư kỹ lưỡng. Trong đó, nổi bật nhất phải kể đến Phạm Hương. Nữ huấn luyện viên The Look mùa đầu chọn đầm hoạ tiết kín đáo, kết hợp phụ kiện lưới che mặt để tạo phong cách quí phái. Đối lập với hình ảnh cổ điển của đàn chị, á quân The Face mùa 2 - Tường Linh - chọn đầm đuôi cá ánh nhú, khoe hình thể cân đối. Các người đẹp khác cũng không kém cạnh với trang phục được đầu tư kỹ lưỡng.

Vẫn giữ thần thái quyến rũ và sang trọng, Phạm Hương thu hút mọi sự chú ý khi xuất hiện trong bộ đầm cổ điển của NTK Phương My.

Dù đang bận rộn trong vai trò người truyền cảm hứng cho thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, huấn luyện viên The Look, nhưng người đẹp vẫn giành thời gian đến tham dự show thời trang 4D đầu tiên tại Việt Nam.

Trương Thị May thu hút sự chú ý không kém bởi thần thái quyến rũ và rạng rỡ. Cô chọn cho mình bộ trang phục cá tính, ấn tượng. Ngoài vai trò khách mời, chân dài còn tham gia trình diễn bộ sưu tập ở vị trí vedette.

Bước ra từ chương trình The Face mùa 2, Tường Linh đang là cái tên được nhiều nhà thiết kế yêu thích. Lần này, cô gây ấn tượng trên thảm đỏ bởi vẻ đẹp sang trọng, tinh tế.

Tường Linh sở hữu nét đẹp hoa hậu, được cho là có nhiều lợi thế khi tấn công showbiz. Tại cuộc thi The Face, cô cũng được đánh giá cao về gương mặt khả ái, dễ chiều lòng các nhãn hàng.

MC Liêu Hà Trinh, NTK Công Khanh, nhạc sĩ Châu Đăng Khoa có mặt trên thảm đỏ sự kiện thời trang. Mỗi người mang một phong cách khác nhau nhưng đều bắt nhịp xu hướng đang thịnh hành.

Nguyễn Thị Loan chọn phong cách cổ điển với áo tay bồng chất liệu lụa, quần hoạ tiết thêu trên vải tafta, tạo nên một tổng thể sang trọng. Mới đây, một số diễn đàn sắc đẹp quốc tế đã loan tin Nguyễn Thị Loan chính là đại diễn Việt Nam dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới năm nay.

So với nhiều người đẹp khác, Diệu Ngọc có phần đơn giản hơn khi chọn bộ cánh tông trắng. Phụ kiện túi xách dáng hộp cầm tay ăn nhập tổng thể.

Cao Thái Hà vừa trở về từ Hàn Quốc sau cuộc phẫu thuật thẩm mỹ. Nữ diễn viên được nhận xét là có nhiều khác lạ so với trước đây. Gương mặt cô thanh thoát và chiếc mũi thon gọn hơn. Lần này, người đẹp chọn đầm lưới kết bông ở thân áo khá chỉn chu.

Hoa hậu Biển Thuỳ Trang hiếm hoi đi sự kiện. Người đẹp có ngoại hình khoẻ khoắn, năng động chọn trang phục phù hợp không gian đêm thời trang.

Người mẫu Khánh Phương nhẹ nhàng trong chiếc đầm lụa cổ yếm, giúp cô phát huy lợi thế ngoại hình.

Các mỹ nhân Vbiz trong trang phục dạ hội kiều diễm, nổi bật trên hàng ghế đầu của show thời trang ứng dụng kỹ thuật 4D đầu tiên tại Việt Nam.

Vân Lương