Sau tất cả, The Look Việt Nam đã chính thức khởi động và các vị huấn luyện viên cũng sẵn sàng 'bung lụa', hứa hẹn những cuộc tranh tài hấp dẫn về sau.

The Look chính thức “chào sân” vào ngày 11/10. Thông tin về chương trình không còn lẩn quẩn trong những lời đồn đoán. Như vậy, sau thành công mỹ mãn của The Face mùa 2 kết thúc không lâu, hành trình tìm kiếm cái tên mang vẻ đẹp thương hiệu đã được bắt đầu nhằm chọn ra gương mặt tiềm năng nhất cho cuộc chiến mới toanh.

Giữa những cao trào đang hẹn hứa, bộ ba huấn luyện viên vừa công bố cũng là tâm điểm xuyên suốt chương trình. Hãy xem họ xuất hiện với phong cách gì nhé!

Phạm Hương

Trở lại “ghế nóng” The Look, Phạm Hương diện bộ cánh tông đen khá ấn tượng. Thiết kế trông điệu đà, nữ tính thế thôi chứ độ “chặt chém” hàng hiệu thì chẳng ai dám bì!

“Chị đại” mùa The Face mùa đầu hân hoan “vác” cả cây Dior sang chảnh, từ áo váy túi đến phụ kiện nhỏ xinh như vòng tay, mắt kính đến buổi ghi hình.

Đôi cao gót Christian Louboutin có hơi lạc quẻ thương hiệu, nhưng không sao, cũng từ “ông lớn” ra mà!

Minh Tú

Vẫn là nàng thơ chung tình với thiết kế của Chung Thanh Phong, Minh Tú hoàn toàn làm mới mình. Đây cũng là tác phẩm chung của chân dài với Chung Thanh Phong, đã trình làng từ một chương trình phong cách.

Chẳng cần chi váy áo xuyên thấu, hay đầm đuôi cá mới là làm nên thương hiệu, Minh Tú lâu lâu diện suit “diễn sâu”, mặt ngầu đúng chất menswear cũng khiến bao người nhìn thoáng qua mà đổ gục ầm ầm.

Sau cùng, nếu bỏ qua loafer đế cao Asos Magnet Flat, không đeo đôi khuyên thời thượng thì có lẽ Minh Tú đã không hoàn hảo đến thế!

Kỳ Duyên

So với hai đàn chị, Kỳ Duyên là “ma mới” trong lĩnh vực truyền hình. Có thể thấy cô mới cả tuổi đời, tuổi nghề lẫn kinh nghiệm cầm trịch. Tuy nhiên, để nói về gu thời trang và thú chơi hàng hiệu thì Hoa hậu Việt Nam 2014 chẳng chùn tay, kém cạnh bất kì ai trên hàng “ghế nóng”.

Lần ra quân đầu, Kỳ Duyên chọn tông chủ đạo đỏ để khiến mình quyền lực, rực rỡ hơn trong vai trò mới. Mỹ nhân gốc Nam Định diện áo cut out phần vai phá cách, khôn khéo vô cùng khi cậy nhờ mini skirt chất liệu da bóng, đố ai rời mắt được!

Không chỉ tạo nét với cao gót Christian Louboutin Pigalle Follies Ombré Pumps, kính mát Gucci, GG Marmont Matelassé Leather Belt Bag cũng được vị huấn luyện viên sinh năm 1994 ưu ái tận dụng để tổng thể trở nên hài hoà. Nếu bạn chưa biết, “bé cưng” nhỏ xinh từ nhà mốt lâu đời vốn là item khuynh đảo mặt trận ở thời kỳ 80s-90s. Chúng đang tưng bừng trở lại và Kỳ Duyên đã mạnh tay tậu về nhằm đón đầu xu hướng cho mùa đông năm nay.

Thúy Vy