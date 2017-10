Hành động đẹp đó là của chàng trai Vũ Huy Cảng (sinh năm 1995, quê ở huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định). Hiện, Cảng đang là sinh viên năm cuối Khoa Công nghệ Cơ khí trường Đại học Điện lực.

Số tiền 320 triệu đồng bị bỏ quên. Ảnh: NVCC

Trên Facebook, Cảng viết: “Số tiền này có thể làm thay đổi cuộc sống của mình nhưng nó cũng làm cho người mất tiền đi theo một chiều hướng khác nên trả lại họ là điều phải làm”.

Chàng trai tốt bụng chia sẻ: Sự việc xảy ra vào ngày 21.10. Trên đường đi làm thêm, Cảng có chở một người. Người này có gửi một bọc trong cốp xe, nhưng lại quên không lấy lại.

Buổi chiều trở về, Cảng mở cốp xe và phát hiện ra số tiền 320 triệu ở trong đó. Chàng sinh viên nhớ lại sự việc và đi tìm người để quên cả buổi chiều tối nhưng không thấy. Sau đó, Huy Cảng đã đến cơ quan công an phường Quang Trung, quận Đống Đa, TP.Hà Nội báo cáo sự việc.

Chàng sinh viên Vũ Huy Cảng và những hành động đẹp. Ảnh: NVCC

“Lúc bấy giờ cảm xúc ngay trong đầu của em là rất hoảng loạn, thậm chí mủi lòng trước số tiền lớn như vậy. Cuộc sống có đôi chút khó khăn khi gia đình có 4 anh em trai, bố mẹ làm nông nghiệp. Vì vậy, ngoài giờ học, lúc rảnh rỗi em có tranh thủ đi làm thêm để không phụ thuộc vào gia đình.

Nhưng suy nghĩ này đã được dập tắt ngay. Em nghĩ nhiều cho người bị mất hơn là bản thân mình. Em nhờ công an trả lại cho người đánh rơi và sau đó về nhà, lúc đó đã hơn 1 giờ đêm”, Cảng kể lại.

Xác nhận sự việc, ông Nguyễn Duy Hưng – Phó trưởng công an phường Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội cho biết: Sự việc trên là đúng sự thật. Sau khi phát hiện sự việc, nam sinh viên này đã trình báo sự việc tới cơ quan công an phường Quang Trung nhờ trả lại giúp. Đồng thời, người bị mất đã trình báo lại sự việc với công an phường Trung Hòa.

Nhờ các kỹ thuật chuyên môn, cơ quan chức năng và các cá nhân có liên quan đã nhận diện đúng người, đúng tiền, tiền hành trao trả lại tiền thất lạc.

Đánh giá về sự việc này, ông Nguyễn Duy Hưng cho biết: Huy Cảng là tấm gương điển hình cần nhân rộng, trong xã hội rất hiếm có những người như sinh viên này. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, phải đi làm thêm nhưng khi nhặt được số tiền không phải của mình, cậu sẵn sàng trả lại.

Chàng trai 9X chia sẻ thêm, sau khi trao trả số tiền 320 triệu đồng cho người bỏ quên, cậu đã gọi điện về cho gia đình, bố Huy bảo đây là danh dự của ông bà, của dòng họ Vũ Huy.

HUYÊN NGUYỄN