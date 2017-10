Ngày 16/10, Thủ tướng Palestine Rami Hamdallah đã hối thúc Mỹ gây áp lực với Israel về vấn đề các khu định cư của nhà nước Do Thái này.

Thủ tướng Palestine Rami Hamdallah. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 16/10, Thủ tướng Palestine Rami Hamdallah đã hối thúc Mỹ gây áp lực với Israel về vấn đề các khu định cư của nhà nước Do Thái này.

Thông cáo của Văn phòng Thủ tướng Palestine cho biết trong cuộc gặp giữa ông Hamdallah và phái viên của Tổng thống Mỹ về Trung-Cận Đông Jason Greenblatt, hai bên đã thảo luận về vấn đề hòa giải dân tộc của Palestine cũng như những nỗ lực của Tổng thống Donald Trump khôi phục tiến trình hòa bình giữa Palestine và Israel.

Thủ tướng Palestine nhấn mạnh sự chiếm đóng và mở rộng các khu định cư của Israel là chướng ngại vật chính đối với tiến trình hòa bình.

Theo ông Hamdallah, những vấn đề này đã phá hoại giải pháp hai nhà nước cũng như việc thành lập nhà nước Palestine xuyên suốt về mặt địa lý.

Nhà lãnh đạo Palestine hối thúc Chính phủ Mỹ gây áp lực với Israel để cho phép chính quyền Palestine tự do làm việc tại các vùng lãnh thổ được xếp vào diện C tại khu Bờ Tây, do Israel quản lý và ngừng các hoạt động tái định tại những khu vực kiểm soát ở Bờ Tây.

Theo Hiệp ước hòa bình Oslo ký năm 1993 giữa Tổ chức Giải phóng Palestine và Israel, Bờ Tây bị chia thành ba khu vực: A do Palestine kiểm soát, B do lực lượng an ninh Israel và chính quyền Palestine cùng quản lý và C do Israel kiểm soát.

Vấn đề xây dựng các khu định cư của Israel là một trong những vấn đề phức tạp nhất trong các cuộc đàm phán giữa Israel và Palestine.

Liên quan đến tiến trình hòa giải dân tộc giữa các phe phái của Palestine, cùng ngày, người quản lý vấn đề các điểm giao cắt biên giới của chính quyền Palestine Nazmi Muhanna đã đến thăm Dải Gaza để thực thi "bước đầu tiên" trong thỏa thuận hòa giải về chuyển giao việc kiểm soát các điểm giao cắt.

Phát biểu với báo giới, ông Muhanna bày tỏ hy vọng trong các cuộc đối thoại với phong trào Hồi giáo Hamas, hai bên sẽ nhất trí về việc chuyển giao nhanh chóng.

Tháng Chín vừa qua, phong trào Hamas kiểm soát Dải Gaza thông báo giải thể Hội đồng hành chính do phong trào này thành lập để điều hành Dải Gaza và đồng ý chuyển giao các chức năng chính quyền tại vùng lãnh thổ này cho chính quyền dân tộc Palestines (PA) của Tổng thống Mahmoud Abbas theo thỏa thuận ngày 19/9 vừa qua tại Cairo, Ai Cập.

Vấn đề về các nút giao biên giới được xem là bài thử nghiệm quan trọng về khả năng thành công của các thỏa thuận hòa giải.

Dự kiến việc kiểm soát các nút giao này sẽ được chuyển cho PA vào đầu tháng 11 tới trước khi diễn ra việc chuyển giao toàn diện vào tháng 12 tới đây.

Trong một động thái nhằm cải thiện tình hình kinh tế tại Dải Gaza, giới chức Israel mới đây thông báo sẽ tạm thời mở rộng khu vực đánh bắt cá cho người Palestine tại vùng lãnh thổ này.

Theo đó, từ ngày 18/10 tới, ngư dân ở phía Nam Dải Gaza sẽ có thể đi xa tới 9 hải lý (gần 16,7km) để đánh bắt cá, tăng thêm 3 hải lý so với trước đây.

Tuy nhiên, việc mở rộng phạm vi đánh bắt cá chỉ kéo dài sáu tuần và không áp dụng đối với khu vực phía Bắc.

Hiệp hội đánh cá Palestine cho biết vẫn chưa được thông báo về quyết định trên.

Hiệp hội bày tỏ hy vọng tiến trình hòa giải gần đây giữa các phe phái tại Palestine sẽ khiến Israel nới lỏng hơn nữa sự kiểm soát dải Gaza.

Hiện Dải Gaza có khoảng 4.000 ngư dân, hơn một nửa trong số đó sống dưới mức nghèo khổ.

Theo Hiệp ước Oslo trên, ngư dân Palestine vốn được phép đánh bắt trên phạm vi lên tới 20 hải lý tính từ đường bờ biển.

Tuy nhiên, Israel áp dụng lệnh cấm vận nghiêm ngặt với khu vực này trong một thập kỷ qua do những xung đột với phong trào Hamas./.

(TTXVN/Vietnam+)