Ngày 6/10, ông Phan Đình Trạc và ông Nguyễn Xuân Thắng được Hội nghị trung ương 6 bầu bổ sung vào Ban bí thư khóa 12.

Ngày 6/10, Hội nghị Trung ương 6, khoá 12 đã thảo luận và bầu bổ sung 2 Uỷ viên Ban bí thư, gồm ông Phan Đình Trạc, Uỷ viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; ông Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

Ông Phan Đình Trạc năm nay 59 tuổi, quê ở xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Ông có bằng cử nhân Luật, từng học Đại học An ninh, được Bộ Chính trị phân công giữ chức Trưởng ban Nội chính Trung ương vào cuối tháng 2/2016.

Ông Trạc là Ủy viên Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá 11, 12, đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 11, 12, 13, trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An khóa 13, ủy viên Uỷ ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội khóa 13.

Ông nguyên là Giám đốc Công an Nghệ An, Chủ tịch tỉnh Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Nghệ An. Từ tháng 1/2013, ông được điều động làm Phó ban Nội chính Trung ương.

Tháng 1/2015, ông được cử làm Phó trưởng ban thường trực, tạm thay ông Nguyễn Bá Thanh điều hành giải quyết công việc của Ban Nội chính khi ông Thanh đi điều trị bệnh rối loạn sinh tủy.

Ông Nguyễn Xuân Thắng năm nay 60 tuổi, quê ở Thanh Chương, Nghệ An. Ông có học hàm Phó Giáo sư rồi Giáo sư, học vị Tiến sĩ kinh tế, là Ủy viên Ban chấp hành trung ương khóa 11, 12. Ông hiện là Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Ông Thắng từng là Phó Viện trưởng, Viện trưởng Viện Kinh tế và Chính trị thế giới, Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Từ 2007 đến 2011, ông được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam.

Sau đó, ông làm Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam). Đến tháng 4/2016, ông được phân công giữ chức Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (thay ông Tạ Ngọc Tấn sang làm Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương).

Danh sách Ban bí thư khoá 12:

1. Ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng.

2. Ông Đinh Thế Huynh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư (được thông báo trong thời gian điều trị bệnh vào đầu tháng 8).

3. Ông Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương (tham gia Thường trực Ban bí thư từ đầu tháng 8).

4. Ông Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương.

5. Ông Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

6. Bà Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận Trung ương.

7. Ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban kinh tế Trung ương (Bộ Chính trị phân công tham gia Ban bí thư từ tháng 6/2016).

8. Ông Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

9. Ông Nguyễn Văn Nên, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

10. Ông Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

