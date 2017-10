Thấy Thành đứng bên ngoài chửi bới, Quân liền lấy súng bắn anh Thành tử vong.

Quân và khẩu súng gây án. (Ảnh: T.H)

Ngày 5.10, đại tá An Thanh Bình – Trưởng Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết, cơ quan điều tra Công an quận đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an thành phố điều tra làm rõ vụ án sử dụng súng bắn chết người đặc biệt nghiêm trọng tại thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm.

Nghi phạm gây ra vụ án là Trần Đức Quân (26 tuổi, trú tại thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) đã bị cảnh sát tạm giữ. Nạn nhân trong vụ án là Trần Huy Thành (SN 1979, trú tại quận Long Biên, TP.Hà Nội).

Theo điều tra ban đầu, khoảng 23h00 ngày 3.10, Thành cùng vợ con và bạn bè ăn tại quán cháo vịt ở tổ dân phố Vườn Dâu (thị trấn Trâu Quỳ) thì xảy ra xô xát đánh nhau với nhóm Nguyễn Doãn Cường, Bùi Văn Hòa (trú huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình) và Trần Đức Thắng (trú thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm).

Sau đó, Cường, Thắng bỏ chạy vào điểm hỗ trợ tài chính và tư vấn nhà đất của Trần Đức Quân (ở 64 Đào Nguyên, thị trấn Trâu Quỳ) đối diện quán cháo vịt.

Thành sau đó đứng ngoài chửi bới người thân của Quân. Bực tức, Quân đã dùng súng bắn vào ngực Thành rồi bỏ trốn. Thành được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Đại tá An Thanh Bình cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin, Công an huyện Gia Lâm và Phòng Cảnh sát Hình sự đã vào cuộc điều tra triệu tập các đối tượng liên quan. Sau khi cơ quan điều tra vận động, tối 4.10, Quân đã ra đầu thú khai nhận hành vi phạm tội.

“Nguyên nhân dẫn tới vụ án xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ nhặt, bột phát nhưng đối tượng (Quân – PV) thiếu kiềm chế gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Qua vụ án trên chúng tôi khuyến cáo người dân khi va chạm ngoài xã hội phải biết tự kiềm chế bản thân, không nên xô xát, đánh nhau để tránh hậu quả đáng tiếc”, đại tá An Thanh Bình nói.