Gần đây, nhiều mẫu ô tô đua nhau giảm giá làm khuynh đảo thị trường. Trong đó, 2 'ông lớn' ô tô Nhật Bản là Suzuki và Mitsubishi tỏ ra rất 'mạnh tay' khi giảm tới hàng trăm triệu đồng một lúc cho nhiều mẫu xe của mình. Tuy vậy, có những mẫu xe cả tháng không bán nổi một chiếc.

Suzuki "chăm chỉ" giảm giá ô tô

Hãng xe Suzuki đang kinh doanh tại thị trường Việt Nam 8 mẫu ô tô các loại, trong đó, có 3 mẫu xe tải và 5 mẫu xe thương mại. So với các đối thủ nằm trong cùng phân khúc, các mẫu xe của Suzuki luôn có giá bán rẻ hơn khá nhiều.

Không những vậy, Suzuki còn là một trong những hãng xe "chăm chỉ" giảm giá ô tô trên thị trường, với mức giảm rất mạnh.

Mới đây, mẫu xe Vitara được các đại lý Suzuki điều chỉnh giảm 60 triệu đồng, đưa mức giá bán lẻ xuống còn 719 triệu đồng.

Vào tháng 9 vừa qua, Suzuki giảm giá cho mẫu sedan cỡ nhỏ Ciaz xuống còn 488 triệu đồng, thấp hơn giá trước đây 92 triệu đồng. Đây cũng là mức giá thấp kỷ lục của Ciaz kể từ khi được bán tại Việt Nam.

Mẫu sedan cỡ nhỏ Ciaz được giảm tới 92 triệu đồng.

Ngoài Ciaz, các sản phẩm khác của Suzuki Việt Nam cũng được giảm mạnh như Vitara, Ertiga và Swift với mức giảm từ 50-110 triệu đồng.

Trước đó, trong tháng 8, Suzuki Ciaz giảm 30 triệu đồng so với tháng 7. Mẫu Suzuki Ertiga nhận được mức ưu đãi 20 triệu đồng. Mẫu Swift 1.4l và Swift RS nhận được mức giảm từ 40-60 triệu đồng, thấp hơn giá đề xuất 100 triệu đồng.

Vào tháng 7, hãng xe Nhật gây sốc toàn thị trường khi mạnh tay giảm đến 170 triệu đồng cho mẫu SUV nhập ngoại Suzuki Grand Vitara, kéo theo giá bán thực tế còn 699 triệu đồng (đã gồm VAT). Với mức ưu đãi khủng này, Suzuki Grand Vitara hiện là dòng SUV 2 cầu có mức giá rẻ nhất tại thị trường Việt Nam.

Trong tháng 4, Suzuki cũng gây choáng váng khi bất ngờ giảm 100 triệu đồng cho mẫu SUV thành thị cỡ nhỏ Vitara. Cú giảm này kéo giá Vitara nhỉnh hơn Ford EcoSport cỡ 10-20 triệu đồng, trong khi đẳng cấp hơn.

Ô tô Mitsubishi giảm kỷ lục

Trong cuộc đua giảm giá ô tô tại thị trường Việt Nam, Mitsubishi cũng là hãng xe thực hiện nhiều đợt giảm giá gây sốc cho khách hàng.

Trung tuần tháng 9, Mitsubishi Motors Việt Nam quyết định giảm giá sâu cho nhiều sản phẩm, trong đó có Outlander. Theo đó, phiên bản Outlander 2.0 STD (standard) 2016 nhập khẩu từ Nhật Bản được xả kho với giá chỉ 755 triệu đồng, tức là được giảm tới 220 triệu đồng so với tháng trước. Hai phiên bản Outlander 2016 nhập khẩu còn lại là 2.0 CVT và 2.4 CVT đều được giảm 117 triệu đồng và có giá bán lẻ mới lần lượt là 1,006 tỷ đồng và 1,158 tỷ đồng.

Không chỉ có mẫu SUV 5 chỗ Outlander, Mitsubishi cũng mạnh tay giảm giá một mẫu SUV 7 chỗ khác là Pajero Sport với mức giá lên tới 180 triệu đồng.

Mẫu SUV 5 chỗ Outlander có mức giảm gây sốc.

Ngoài ra, trong tháng 9 này, hãng xe Nhật còn giảm 50-70 triệu đồng cho các mẫu xe nhỏ nhập khẩu từ Thái Lan là Mirage và Attage. Với mẫu xe bán tải Triton, các phiên bản cũ được giảm 40-80 triệu đồng kèm phiếu nhiên liệu lên tới 28 triệu đồng.

Trước đó, trong tháng 8, giá xe Mitsubishi đồng loạt được giảm mạnh cùng nhiều quà tặng đi kèm có giá trị. Trong đó, phiên bản Pajero 3.0 có mức giảm cao nhất đến 214 triệu đồng so với mức giá đề xuất (giảm 50 triệu đồng so với giá tháng 7). Mẫu Pajero Sport phiên bản động cơ xăng 4x2 AT 2017 cũng được giảm thêm 40 triệu đồng so với tháng trước. Các phiên bản Pajero Sport còn lại mức giảm dao động từ 50-146 triệu đồng. Dòng SUV 5 chỗ Outlander được giảm 30-45 triệu đồng so với tháng 7. Trong tháng 8, mẫu xe cỡ nhỏ Mitsubishi Mirage nhận được mức giảm nhẹ, nhưng so với giá đề xuất, giá bán của mẫu xe này hiện vẫn thấp hơn 70 triệu và 75 triệu đồng.

Vào trung tuần tháng 7, Mitsubishi cũng giảm giá rất mạnh cho mẫu Mitsubishi Pajero 3.0, với 164 triệu đồng.

Vào tháng 6, Mitsubishi cũng giảm giá trực tiếp vào giá bán xe từ 25-106 triệu đồng cho nhiều mẫu xe. Bên cạnh đó, một số mẫu ô tô còn được tặng kèm một số phụ kiện từ đại lý.

Động thái liên tiếp giảm giá với mức giảm "khủng" là bước đi khá liều lĩnh của Mitsubishi. Bởi trên thị trường ô tô trong nước, hiếm có một mẫu ô tô nào giảm mạnh như vậy.

Có mẫu cả tháng không bán được chiếc nào

Nhiều chuyên gia nhìn nhận, việc các hãng liên tục giảm giá bán xe trong thời gian qua là động thái đẩy hàng tồn, thu hồi vốn và chiếm lĩnh thị phần trong những tháng cuối của năm 2017, chuẩn bị cho cuộc đua "nước rút" trong năm 2018. Tuy nhiên, dù giảm giá mạnh nhưng nhiều mẫu xe vẫn ế thảm hại.

Suzuki tuy giảm giá liên tục song lại có doanh số bán xe ế ẩm nhất nhì Việt Nam. So với các đối thủ đồng hương như Toyota, Honda,... Suzuki đang bị bỏ xa.

Suzuki Ciaz là một trong những mẫu ô tô ế ẩm nhất thị trường.

Theo VAMA, trong tháng 7, Suzuki góp mặt 3/5 mẫu xe thương mại trong danh sách 10 mẫu xe ế nhất Việt Nam. Trong đó, Suzuki Ciaz chỉ bán được 2 xe trong tháng 7, cộng gộp 7 tháng đầu năm 2017, doanh số bán xe của Ciaz là 113 chiếc. Còn mẫu Suzuki Vitara, trong tháng 7, chỉ bán được 3 chiếc. Tính chung 7 tháng năm 2017, Vitara bán được tất cả 20 xe.

Nếu cộng gộp 3 mẫu xe thương mại của Suzuki, trong vòng 7 tháng, doanh số bán xe của nhà sản xuất Nhật Bản này chưa đạt nổi 300 chiếc. Đây là doanh số thấp kỷ lục của một hãng xe đang kinh doanh tại Việt Nam.

Tình hình kinh doanh của Mitsubishi cũng không mấy khả quan. Tại thị trường Việt Nam, 2 mẫu Outlander Sport và Pajero nhiều tháng liền giữ vị trí ế nhất, không bán được chiếc nào.

Ô tô tồn kho nhiều, nhiều doanh nghiệp đang đại hạ giá để xả hàng tồn. Nhưng việc nhiều hãng xe đưa ra mức giá giảm không tưởng làm người tiêu dùng lo ngại đến chất lượng của sản phẩm, bởi xe tồn kho lâu, có nguy cơ giảm chất lượng.

