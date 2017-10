Các nhãn hiệu xe được coi là giá rẻ đang tiếp tục bước vào đợt giảm giá mới. Lý do vì áp lực giảm giá những tháng trước đã kéo giảm chênh lệch giá dòng xe hạng trung với xe giá rẻ giảm mạnh. Câu hỏi đặt ra là liệu đã đến thời điểm mua dòng xe giá rẻ để sử dụng hay chưa?

Kia Morning hiện là mẫu xe giá thấp nhất trong phân khúc hạng A. Ảnh: Thaco

Tháng 10/2017, 3 mẫu xe hãng Kia do Thaco lắp ráp đang tiếp tục thực hiện chương trình giảm giá hấp dẫn. Cụ thể, mẫu Kia Sorento phiên bản 2WD GAT giảm 26 triệu đồng/xe.

Sau giảm giá, mẫu Kia Sorento được bán với giá từ 789 triệu đồng tùy phiên bản, khá cạnh tranh trong cùng phân khúc SUV.

Ngoài ra, người mua xe Kia Sorento còn được tặng thêm gói bảo hiểm vật chất, dân sự và bảo dưỡng mở rộng trong thời gian 2 năm, không giới hạn số km di chuyển.

Mẫu Kia Cerato cũng giảm nhẹ 10 triệu đồng cho cả 3 phiên bản 1.6L MT, Cerato 1.6L AT, Cerato 2.0L AT. Hiện giá mẫu sedan hạng C này tùy phiên bản dao động trong khoảng từ 553 triệu đồng đến 671 triệu đồng/xe. Trước đó, mẫu này cũng đã có vài lần giảm giá. Ngoài ra gói hỗ trợ phí trước bạ trị giá 5 triệu đồng và tặng gói bảo hiểm vật chất mỗi xe vẫn được giữ nguyên

Tuy nhiên, Kia Morning mới là mẫu xe giảm giá để duy trì được mức thấp nhất trong phân khúc xe cỡ nhỏ. Trong tháng 10/2017, mẫu xe này chỉ giảm thêm 5 triệu đồng, và là lần giảm thứ 2 kể từ tháng 7. Tuy nhiên, giá Kia Morning hiện dao động từ 300 triệu - 392 triệu đồng mỗi xe tùy phiên bản, vẫn thấp nhất trong phân khúc này.

Áp lực giảm giá khiến ngay các hãng lớn cũng không thể đứng ngoài cuộc. Một loạt dòng xe của Toyota tiếp tục được giảm giá, với các chương trình như hỗ trợ trước bạ cho 2 mẫu Vios và Innova ở mức từ 15 triệu đến 30 triệu đồng mỗi xe.

Về giá, so với vài tháng trước, mẫu Vios của Toyota đã giảm khoảng 60 triệu đồng/xe so với giá niêm yết, các mẫu xe còn lại của Toyota trong mọi phân khúc cũng đều có mức giảm lên tới hàng chục triệu đồng so với giá niêm yết.

Tuy nhiên, dưới áp lực bán hàng, nhiều đại lý của Toyota vẫn tiếp tục giảm giá thêm so với niêm yết của hãng.

Không riêng Toyota, nhiều đại lý của các hãng xe khác cho biết, các chương trình giảm giá không chính thức vẫn được các đại lý này áp dụng để duy trì lượng bán. Tuy nhiên, kết quả bán hàng không thực sự khả quan, do lượng lớn khách hàng đã mua ngay xe trong đầu giai đoạn giảm giá toàn thị trường. Phần còn lại có tâm lý nghe ngóng chờ sang năm 2018, khi thuế nhập khẩu xe giảm sẽ tạo áp lực kéo giá xe giảm tiếp.

Theo VAMA, dù tất cả các hãng xe trên thị trường đều đã áp dụng các chương trình giảm giá, thì tính chung 9 tháng của năm 2017, tiêu thụ xe toàn thị trường vẫn giảm khoảng 7% so với cùng kỳ năm trước.

Trọng Nhân