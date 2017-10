Thấy không thể hàn gắn chuyện tình cảm, Hồ quyết ra tay sát hại người yêu tại khách sạn rồi đến cơ quan Công an thú tội.

Tối 22-10, nguồn tin của phóng viên Báo Người Lao Động cho biết vào khoảng 17 giờ cùng ngày, tại Công an thị trấn Phú Hoà, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, thanh niên tên Phan Phước Hồ (25 tuổi; ngụ phường Mỹ Xuyên, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) đến đơn vị này đầu thú và cho rằng đã tự tay giết chết người yêu của mình do ghen tuông. Nạn nhân là Từ Thu T. (22 tuổi; ngụ xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn).

Khách sạn An Bình 1 - nơi xảy ra vụ án mạng do ghen tuông mù quáng.

Làm việc với lực lượng chức năng, Hồ khai rằng bản thân không có nghề nghiệp ổn định nên T. (tiếp viên quán karaoke tự do) giới thiệu vào làm nhân viên phục vụ tại quán karaoke ĐT được khoảng 3 tháng nay. Khi thấy khách hát cười nói vui vẻ với T., Hồ ghen tuông rồi dẫn đến mâu thuẫn. Đến đầu giờ chiều 22-10, Hồ chở T. vào khách sạn An Bình 1 ở thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn để tâm sự. Nhận thấy không thể hàn gắn được chuyện tình cảm nên Hồ dùng tay bóp cổ T. đến tắt thở rồi mới buông tay, sau đó bỏ ra ngoài. Lúc này, quản lý khách sạn thấy Hồ rời khỏi phòng với thái độ khác thường nên nghi ngờ có chuyện chẳng lành đã xảy ra. Khi người quản lý khách sạn vào kiểm tra phòng thì phát hiện T. đã chết trên giường nên trình báo với công an.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng vào cuộc thực hiện công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Đến 17 giờ cùng ngày, khi công tác khám nghiệm vừa kết thúc thì cũng là lúc Hồ đến Công an thị trấn Phú Hòa đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

