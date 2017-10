Không chỉ cho bé trai bị bỏ rơi bú sữa, nữ Thiếu úy công an phường Mỹ Đình 2 đã bật khóc khi chia sẻ thông tin về sự việc liên quan.

Liên quan đến vụ việc bé trai khoảng 7 tháng tuổi bị bỏ rơi trong nhà nghỉ trên địa bàn phường Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) và được nữ Thiếu úy công an cho bú sữa đang gây xúc động mạnh cho dư luận.

Chiều 6/10, PV Kiến Thức có mặt tại trụ sở Công an phường Mỹ Đình 2 để ghi nhận. Tại đây, cháu bé vẫn đang được Thiếu úy Khuất Khánh Ly (SN 1991) chăm sóc ở phòng trực ban. Xúc động hơn, khi nhiều người dân trên địa bàn hay tin cháu bé bị bỏ rơi, đã tìm đến thăm hỏi, ủng hộ vật chất cho cháu.

Nữ Thiếu úy công an Khuất Khánh Ly bật khóc khi chia sẻ về bé trai bị bỏ rơi.

Trông thấy bé trai bụ bẫm, khỏe mạnh, thỉnh thoảng "oe oe" tiếng khóc trong vòng tay nữ Thiếu úy công an phường Mỹ Đình 2 ai nấy cũng xúc động, không kìm được nước mắt. Mọi người vừa xót thương cho số phận cháu bé, vừa trách móc đấng sinh thành của bé trai sau khi họ nhẫn tâm bỏ rơi "máu mủ, ruột thịt".

Cháu bé bụ bẫm, rất ngoan nhưng lại bị người thân bỏ rơi trong nhà nghỉ.

Theo Thiếu úy Ly, hai ngày cháu bé được đưa về trụ sở công an phường Mỹ Đình 2, cô tạm dừng mọi công việc để giành thời gian chăm sóc cháu bé, đồng thời chăm sóc cho hai con nhỏ của mình. Do đang nuôi con nhỏ nên Thiếu úy Ly không ngần ngại cho bé trai bị bỏ rơi bú sữa khi cháu đói, ."Thương cháu quá, không biết mẹ cháu bé có quay lại tìm cháu hay không nữa. Tôi coi cháu như người con thứ 3 của mình, rất muốn nhận cháu về nuôi. Nhưng bây giờ tôi còn 2 con nhỏ, kinh tế gia đình lại không khá giả. Hy vọng mẹ cháu sẽ suy nghĩ lại và đến đón con về”, nữ Thiếu úy công an chia sẻ.

Trao đổi với PV Kiến Thức, Thiếu tá Đinh Văn Thanh Trưởng Công an phường Mỹ Đình 2 - cho biết, đơn vị tiếp nhận cháu bé vào lúc 15h ngày hôm qua (5/10) tại nhà nghỉ K. A (tổ 2, phường Mỹ Đình 2). Thời điểm đó, trực ban của đơn vị nhận được cuộc gọi từ nhà nghỉ thông báo về sự việc. Cán bộ công an phường Mỹ Đình 2 ngay lập tức có mặt đưa cháu bé về trụ sở.

