Công an đã mời nữ sinh B. lên giáo dục và cam kết không tái phạm vụ tự rạch chân rồi đăng lên mạng xã hội để câu like.

Chiều 18-10, đại tá Thái Thị Mỹ Trang – Trưởng Phòng Tham mưu của Công an tỉnh Đồng Tháp - cho biết thông qua công tác truy xét, lực lượng cảnh sát điều tra của công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Lấp Vò bắt được đối tượng Hồ Huỳnh Tuấn Anh (SN 1997; ngụ xã Hội An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) về hành vi cố ý gây thương tích cho người khác.

Hồ Huỳnh Tuấn Anh tại cơ quan điều tra. Ảnh do công an cung cấp

Bước đầu đối tượng Tuấn Anh khai nhận đã dùng vật sắc nhọn rạch vào mông, đùi phụ nữ và nữ sinh khi tham gia giao thông thuộc địa phận huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Nguyên nhân gây án là do buồn phiền chuyện gia đình nên Tuấn Anh đã thực hiện hành vi nói trên nhằm "giải tỏa tâm lý cá nhân".

Theo đó, trong khoảng thời gian từ ngày 8 đến ngày 11-10, trên địa bàn huyện Lấp Vò xảy ra 8 trường hợp phụ nữ và nữ sinh bị gây thương tích. Thủ đoạn của đối tượng gây án chủ yếu lợi dụng những đoạn đường vắng vào buổi sáng từ 6-7 giờ và buổi trưa từ 12-13 giờ để thực hiện hành vi của mình bằng cách điều khiển xe mô tô áp sát, bất ngờ dùng vật sắc nhọn rạch vào phần mông, đùi gây thương tích cho người khác.

Đặc biệt, trường hợp của em P.T.D.B. (SN 2002, nữ sinh của Trường THPT Bình Thành) cũng "bị" gây thương tích vào ngày 13-10. Tuy nhiên, khi lực lượng công an vào cuộc điều tra thì em này thừa nhận dùng lưỡi lam tự rạch vào chân mình, sau đó chụp ảnh đăng lên mạng xã hội nói là bị đối tượng xấu tấn công, nhằm mục đích câu like.

Công an huyện Lấp Vò đã mời nữ sinh này lên giáo dục và cam kết không tái phạm.

