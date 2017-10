Sau hơn ba tháng điều tra, cơ quan tố tụng vẫn phải chờ kết quả xét nghiệm ADN để làm căn cứ khởi tố vụ án.

Đầu năm học mới này, trong khi bạn bè đồng trang lứa háo hức chuẩn bị nhập học thì em H. (15 tuổi, học sinh lớp 9 Trường THCS Huyền Hội, Càng Long, Trà Vinh) phải lủi thủi trong một góc tối. Căn nhà của em vẫn đóng chặt cửa, vang vọng ra ngoài là tiếng khóc của trẻ sơ sinh.

Con đau một đời mẹ đau một đời!

Giáo viên chủ nhiệm em H. đưa chúng tôi đến nhà tìm em. Đó là một căn nhà nhỏ nằm trong khuôn viên của nhà chùa, cánh cửa đóng im suốt ngày, lặng lẽ với thời gian.

“Quay mặt ra đây con, cô giáo đến nè…” - bà C. (mẹ em H.) gọi em đến ba lần như thế. Nghe mẹ gọi, em H. thở dài mấy hơi rồi quay mặt lại, gương mặt buồn rười rượi, em khẽ gật đầu chào khách nhưng không nhìn mặt ai. Hai gò má bầu bĩnh phịnh xuống như kiểu một đứa trẻ đang bị ép làm điều nó không muốn.

Hỏi em về chuyện bị cưỡng bức, em cúi đầu, tay bắt đầu run rẩy rồi nước mắt cứ lăn dài trên má…

Em H. kể: “Bữa đó con đạp xe đi bán vé số, ổng kêu con vô nhà để mua. Con vừa vô ổng đóng sầm cửa lại… Làm xong, ổng cấm con kể cho ai nghe, nếu không ổng giết… Từ đó con không dám mời ổng mua vé số nữa… Bữa khác con đạp xe ngang, ổng chặn đường lại, nói vợ ổng kêu con vô nhà cho bà mua vé số. Con vô nhà, ông lại đóng cửa…”.

Bà C. phân giải: “Vì bình thường con gái cũng hơi mập nên tôi cũng không để ý. Đến khi nó kêu “áo con chật hết rồi mẹ ơi”… tôi nhìn lại thấy bụng nó bự quá mới sinh nghi. Đưa con đi siêu âm thì thai đã 25 tuần, bác sĩ nói đó là một bé gái…”.

Bà C. bảo dù rất đau đớn nhưng bà không dám la mắng gì, sợ H. nghĩ quẩn rồi làm dại. Bà không cho H. đi bán vé số nữa, phần bà thì luôn vỗ về, năn nỉ con kể ra sự thật ai là người cưỡng hiếp con.

Em H. (trái) buồn bã kể lại sự việc. Ảnh: T.VÂN

“Lúc đầu tôi bảo con có yêu thương qua lại với ai thì nói cho mẹ biết để mẹ tính cho. Mà nó chỉ khóc, mãi sau nó mới kể bị ông T. (người cùng xã) cưỡng hiếp. Tôi lại càng đau đớn hơn” - bà C. nói.

Sau đó, bà C. đến nhà ông T. để nói chuyện phải trái. Ông khăng khăng phủ nhận sự việc. Nghe xong, hai mẹ con về đóng cửa lại, ôm nhau khóc.

“Một lát sau con trai ông T. qua tìm, kêu tôi sang nhà ông ấy. Tôi không đi thì vợ ông T. đến tìm tôi. Bà ấy đề nghị tôi cho H. lên TP.HCM sống chung với con gái bà, chờ ngày sinh nở. Tôi nói: “Tôi có con gái, chị cũng có con gái, giả sử đó là con gái chị thì chị có đành lòng đẩy nó vào miệng lang sói không? Con tôi đau một đời, tôi làm mẹ tôi cũng đau một đời!...”” - bà C. bộc bạch.

Bà C. lau nước mắt rồi cho biết cha H. bỏ mẹ con bà đi khi H. mới lên hai tuổi, một mình bà bươn chải nuôi bốn đứa con. Nghèo khổ mấy bà cũng ráng cho con ăn học. Bà luôn tự dằn vặt mình là bà không cho H. đi bán vé số thì sẽ không xảy ra chuyện xấu.

Chờ kết quả xét nghiệm ADN

Cô Khưu Bảo Trân, Trường THCS Huyền Hội, huyện Càng Long (giáo viên chủ nhiệm em H.), kể: “Sau khi thi hết lớp 9, trong khi các bạn khác hoàn tất hồ sơ để chuyển lên cấp 3 thì H. không làm. Tôi nhắn mãi gia đình cũng không mang sổ hộ khẩu đến trường nộp cho em. Lo lắng có việc không hay nên tôi đến tận nhà tìm hiểu thì mới biết sự việc. Sau đó đại diện nhà trường quyết định đến UBND xã để trình báo sự việc, cùng bàn giải pháp giúp đỡ em”.

Theo ông Phạm Văn Thân (Phó Chủ tịch UBND xã Huyền Hội, huyện Càng Long), ngày 1-6, UBND xã nhận được tin báo tố giác hành vi của ông T. từ đại diện nhà trường. Sau đó UBND xã đã làm việc ngay với các ban, ngành, hội phụ nữ… để cử đại diện đến tận nhà tiếp xúc với gia đình em H. Các cán bộ xã làm việc với em H. xong ai cũng khóc vì thương xót.

Hai ngày sau khi được chính quyền xã tư vấn giúp đỡ, bà C. mới chính thức làm đơn tố giác gửi công an xã, đề nghị xử lý hình sự hành vi của ông T. Sau khi tiếp nhận tin báo tội phạm, công an xã đã khẩn trương chuyển toàn bộ hồ sơ lên công an huyện để xử lý theo thẩm quyền.

Pháp Luật TP.HCM đã liên hệ với Công an huyện Càng Long để tìm hiểu về kết quả điều tra vụ án. Nhưng một cán bộ công an huyện cho biết không có thẩm quyền phát ngôn, đề nghị PV liên hệ với Công an tỉnh Trà Vinh.

Đến Công an tỉnh Trà Vinh thì ông Huỳnh Văn Khởi (Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Trà Vinh) cho biết sẽ kiểm tra lại vụ việc và thông tin cho báo chí sau.

Trong khi kiểm sát viên Huỳnh Thanh Huấn (VKSND huyện Càng Long, người phụ trách kiểm sát hồ sơ vụ án) thông tin hiện cơ quan CSĐT công an huyện vẫn chưa khởi tố vụ án vì còn chờ kết quả xét nghiệm ADN của cháu bé do em H. sinh ra.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc khi vụ án có diễn tiến mới.

Từng là học sinh ngoan, giỏi

Theo cô giáo Khưu Bảo Trân, em H. từng có kết quả học tập tốt, nhiều năm liền là học sinh giỏi. Đầu năm học lớp 9, H. vẫn học chăm, bản tính ngoan hiền nên nhiều bạn bè thương quý. Nhưng sau Tết Nguyên đán, em H. bỗng nhiên lầm lì, lơ đễnh như người mất hồn, học hành thì sa sút. Cô Trân hỏi thì em chỉ cúi đầu, không trả lời nên cô chỉ biết khuyên em cố gắng học cho qua kỳ thi cuối cấp. Rồi cuối cùng em H. cũng cố gắng thi đậu kỳ thi hết lớp 9, dù thi chỉ vừa điểm đậu.

THANH VÂN