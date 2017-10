Chuông báo động của biệt thự vang lên nhưng khi kiểm tra không thấy bất thường nên nữ đại gia tiếp tục đi ngủ. Sáng dậy, gia chủ phát hiện mất nhiều tài sản trị giá hơn 6 tỷ đồng.

Sáng 18/10, Công an quận 2 vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra truy xét vụ trộm đột nhập vào một căn biệt thự nằm trên đường 23 (phường Bình An, quận 2) lấy trộm nhiều tài sản giá trị lớn.

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường một vụ trộm đột nhập.

Sáng 16/10, nữ chủ nhà (34 tuổi, quê Bến Tre) đến cơ quan công an trình báo về việc bị kẻ gian lẻn vào nhà lấy trộm nhiều tiền mặt, nữ trang có giá trị lên tới trên 6 tỷ đồng. Theo trình báo của bị hại, khoảng 2h30 cùng ngày, khi chị này đang nằm ngủ trên lầu 1 thì tỉnh giấc khi chuông báo động của căn biệt thự kêu vang. Tuy nhiên, khi xuống nhà kiểm tra thì không thấy bất thường nên chị tiếp tục đi lên lầu nằm ngủ.

Sáng dậy, chị lên lầu 1 kiểm tra thì tá hỏa khi thấy căn phòng dùng để đựng đồ của chị này bị mở cửa, đồ đặc bị lục tung.

Qua kiểm tra, nữ đại gia này phát hiện bị mất nhiều dây chuyền, vòng, nhẫn nữ trang có đính đá quý, 2 iPad, 1 laptop và nhiều tiền mặt… Theo bị hại trình báo, tài sản bị mất trị giá 268.000 USD, 10.000 Euro và hơn 160 triệu đồng.

Bước đầu, cơ quan công an nhận định kẻ gian đột nhập theo hướng cửa sổ ở tầng trệt. Vụ án đang được điều tra làm rõ.