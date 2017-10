"Bông hồng lai" Cindy V đã khẳng định tạm dừng việc theo đuổi học vấn trong hai năm để thử sức với nghệ thuật và bày tỏ quan điểm làm nghệ thuật không nhất thiết phải có trình độ học vấn cao.

Trước khi Glee Việt công chiếu, nhân vật Minh Ánh do Cindy V thủ vai là một ẩn số khi thông tin về diễn xuất của cô còn rất ít, nhưng về lĩnh vực học vấn và tài năng thì được xem là khá ấn tượng.

Cô có chỉ số IQ 142 và 1 loạt các thành tích nghệ thuật như: Top 15 Young Miss Model Of the Year, International Model Talent Association (IMTA) tại New York 2010 (IMTA được tổ chức hàng năm bởi Hiệp hội tài năng và người mẫu quốc tế - nơi đã phát hiện ra nhiều gương mặt tài năng của thế giới như: Katie Holmes, Ashton Kutcher, Jessica Biel... ).

Trong lần phỏng vấn gần đây nhất, "Bông hồng lai" Cindy V khẳng định sẽ tạm dừng việc học trong 2 năm để thử sức với nghệ thuật và bày tỏ quan điểm làm nghệ thuật không nhất thiết phải có trình độ học vấn cao. Cindy V bộc bạch:

“Việc học là việc cả đời, còn diễn xuất lại thiên về kỹ năng. Có người chọn học làm bác sĩ, kỹ sư để giúp ích cho đời. Có người lại chọn học kỹ năng, nghệ thuật để theo đuổi đam mê của mình. Nên mình nghĩ học vấn và khả năng diễn xuất cũng không có liên quan gì đến nhau cả. Thậm chí, mình nghĩ rằng đến 40 tuổi mình đi học vẫn kịp chứ đâu thể đánh giá con người chỉ qua một giai đoạn nào đó”.

Cindy V nhận định: "Angela Phương Trinh cũng không học cao, nhờ trau dồi nghiệp diễn từ nhỏ mà trở thành một diễn viên có nhiều kinh nghiệm, được nhiều người đón nhận."

Thời trang và tạo hình của nhân vật Rachel Berry trong Glee Mỹ cách đây 10 năm khá ấn tượng.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, khả năng diễn xuất và tạo hình của Cindy V trong Glee Việt gây ra rất nhiều tranh cãi. Cô bị chê "nhạt" và ăn mặc xuề xoà, trong khi nhân vật Rachel Berry phiên bản Glee Mỹ cách đây 10 năm lại luôn xuất hiện với trang phục ấn tượng. Thậm chí, trong một phân cảnh tắm trần tập 2 của Glee Việt Nam, Cindy V bị lộ phần trên khiến khán giả chỉ trích và cho rằng đây là chiêu trò của nhà sản xuất giúp che lấp khả năng diễn xuất của nhân vật chính.

Cindy V thẳng thắn phủ nhận những nhận định tiêu cực này: “Thật ra mấy bạn nói mình bị lộ cái này, cái kia ấy nhưng không phải. Thứ mà các bạn cho là lộ hàng thực chất chỉ là một ngón tay của mình thôi. Mà vòng một của mình cũng không “lép” như các bạn nghĩ đâu”.

Tạo hình, thời trang của nhân vật Minh Ánh là phải làm xấu mình, ăn mặc xuề xòa để phục vụ cho vai diễn hay do cô không biết chọn trang phục phù hợp?

Cô cũng cho rằng Minh Ánh trong phiên bản Glee Việt Nam sẽ mang dấu ấn cá nhân hoàn toàn mới, phải xấu tính, bớt đẹp để làm nổi bật cả tập thể của Glee. Có rất nhiều điểm được chính ê-kíp sản xuất phim cố tình làm cho không giống với bản gốc của Mỹ.

Dù luôn bị so sánh với nhan sắc của Angela Phương Trinh nhưng Cindy V tiết lộ cô tự tin với nhan sắc hiện tại và chưa nghĩ đến việc can thiệp “dao kéo”. Có thể do cô theo đuổi vẻ đẹp quốc tế nên vẫn chưa phù hợp với thị hiếu của số đông người Việt.

“Mình nghĩ mọi người cũng bắt đầu có suy nghĩ thoáng hơn rồi. Cộng đồng teen Việt cũng bắt đầu thích những người đẹp khỏe khoắn, da nâu cá tính, nên Cindy V tin rằng có thể dần chinh phục được mọi người”, nữ chính phim Glee bày tỏ.

Gu thời trang của Minh Ánh (Cindy V) trở nên nhàm chán và xuề xoà bên cạnh Hạ Quyên (Angela Phương Trinh) quá nổi bật trong phim "Glee Việt".

Hơn nữa theo ý đồ của ekip, Minh Ánh là cô gái kém nổi bật, hay ghen tị và đang đi tìm vị trí của chính mình. Cô đối lập hoàn toàn với nhân vật Hạ Quyên (Angela Phương Trinh) là “nữ hoàng” của đội cổ vũ, xinh đẹp và quyến rũ. Từ đó, “bông hồng lai” mong muốn mọi người thay vì cứ so sánh nhan sắc của cô với Angela Phương Trinh thì hãy tập trung vào biểu hiện của cô trong những tập sau của Glee Việt .

Hoàng Linh