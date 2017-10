Cảm thấy hụt hẫng vì Trấn Thành, Hồng Vân xin phép Ban tổ chức được về trước và không quên rủ theo Việt Hương và John Huy Trần ở đêm thi thứ 7 vừa diễn ra tối ngày 15/10 của 'Bước nhảy ngàn cân'.

Tiến bộ và lột xác hoàn hảo tuần này chính là thí sinh Huỳnh Hiếu. Không chỉ có cân nặng khủng nhất nhà chung, Huỳnh Hiếu còn gặp một số vấn đề về thể trạng như khớp gối và cả chứng trầm cảm do bị bạn bè chế giễu suốt một thời gian dài. Những khó khăn của Huỳnh Hiếu đã từng khiến giám khảo Việt Hương phải rớt nước mắt trên sóng truyền hình. Chính những chướng ngại đó đã khiến Huỳnh Hiếu không thể tiếp tục theo đuổi giấc mơ Judo của mình.

Ở đêm thi thứ 7, Huỳnh Hiếu đã đem sự tiếc nuối ấy vào bài nhảy đương đại cùng biên đạo Trúc Anh. Trên nền nhạc “Ước gì” với tiếng hát Mỹ Tâm, Huỳnh Hiếu hóa thân thành người đàn ông đi tìm hơi ấm của vợ qua từng vật dụng cũ. Không còn là một chàng trai nghịch ngợm, Huỳnh Hiếu đã vượt qua được chứng trầm cảm cũng như những giới hạn của cơ thể để trở thành người đàn ông tự sự. Giám khảo John Huy Trần và Việt Hương đã dành cơn mưa lời khen cho kỹ thuật nhảy múa của Huỳnh Hiếu. Bất chấp cơ thể nặng nề, nam thí sinh vẫn duỗi thẳng mũi chân và xoay vòng nhẹ nhàng không trọng lượng. Không những thế, Huỳnh Hiếu còn là thí sinh giảm cân thành công nhất, từ 133.4 kg xuống 120.9 kg (giảm 3.5 kg) và nhận 8.7 điểm từ ban giám khảo. Như vậy, Huỳnh Hiếu sẽ tiếp tục tiến vào top 6 với tổng điểm 11.3.

Ban giám khảo: Hồng Vân - Việt Hương - John Huy Trần

Ở đêm thi thứ 7, Huỳnh Hiếu đã đem sự tiếc nuối vào bài nhảy đương đại cùng biên đạo Trúc Anh. Trên nền nhạc Ước gì với tiếng hát Mỹ Tâm, Huỳnh Hiếu hóa thân thành người đàn ông đi tìm hơi ấm của vợ qua từng vật dụng cũ.

Nhất Thống và biên đạo Huỳnh Mến tạo bất ngờ khi chọn ca khúc Nợ Duyên của NSƯT Hoài Linh & Cẩm Ly để nhảy cha cha cha.

Từng muốn bỏ cuộc trong tuần trước, Quang Duy đã có màn trở lại ngoạn mục qua ca khúc đình đám Cho em một ngày của ca sĩ Thanh Lam.

Phát huy thế mạnh diễn xuất, nữ thí sinh mê mặc đầm Nguyễn Trãi - Thục Ân tiếp tục thổi bùng sàn nhảy với ca khúc Ôi Tình Yêu của ca sĩ Thanh Thảo.

Bà mẹ 1 con Thanh Huyền đã xin chồng được nhớ về người cũ để cùng biên đạo Đình Lộc múa trong ca khúc Người Về Cuối Phố của Cẩm Ly.

Lựa chọn nhạc phẩm Khi Giấc Mơ Về, hot girl Trà My đã chọn hình tượng quý cô và thể loại đương đại để thi đấu trong tuần này. Cùng giọng hát thổn thức của Phương Thanh, Trà My day dứt và dằn vặt trong chuyện tình bất hạnh với người yêu mang đời sống thực vật.

Gây nhiều tiếc nuối chính là thí sinh Huỳnh Duyên. Với chủ đề Top Hits 90, Huỳnh Duyên và vũ công điển trai Lâm Vinh Hải đã lựa chọn ca khúc Trả Nợ Tình Xa để biểu diễn.

Chỉ giảm 0.4 kg và đạt 7.7 điểm từ ban giám khảo, Huỳnh Duyên là thí sinh phải rời ngôi nhà chung trong tuần này.

Luôn so kè với Huỳnh Hiếu là “á quân” cân nặng Nhất Thống. Tuần này, Nhất Thống và biên đạo Huỳnh Mến tạo bất ngờ khi chọn ca khúc “Nợ duyên’ của NSƯT Hoài Linh & Cẩm Ly để nhảy cha cha cha. Cặp đôi khiến ban giám khảo vô cùng thích thú khi kết hợp được yếu tố quê hương và cả khiêu vũ quốc tế vào bài thi. Sau 7 tuần, Nhất Thống đã giảm được 16cm vòng bụng và hạ cân nặng từ 113.7 kg xuống 111.3 kg. Nhận 8.3 điểm từ bộ ba quyền lực, Nhất Thống là thí sinh tiếp theo dành suất vào top 6.

Từng muốn bỏ cuộc trong tuần trước, Quang Duy đã có màn trở lại ngoạn mục qua ca khúc đình đám “Cho em một ngày” của ca sĩ Thanh Lan. Với tư duy văn minh, Quang Duy và biên đạo Ngọc Anh đã hòa vào nhau trong cuộc rượt đuổi tình yêu. Thoát khỏi vẻ ục ịch, Quang Duy hóa thân tài tình thành một gã don juan, theo đuổi một cô gái rồi bỏ đi khiến bóng hồng ấy thương nhớ khôn nguôi. Việt Hương nhận định: “Nhìn Quang Duy thỏa mãn giống hệt thái độ Trấn Thành khi cưới được Hari”.

Trong giây phút thăng hoa, Trấn Thành bộc lộ rất nhiều cảm xúc đối với ca khúc ấy khiến cho Ban giám khảo “giận lẫy” rằng “MC nói hết rồi còn gì nữa đâu mà nhận xét”. Cảm thấy hụt hẫng, Hồng Vân xin phép Ban tổ chức được về trước và không quên rủ theo Việt Hương và John Huy Trần. Ngay lập tức, bộ 3 quyền lực lũ lượt kéo nhau lên sân khấu đi về và đi thẳng vào hậu trường để … đi về với thái độ tức giận như 1 cách trêu chọc Trấn Thành. Tinh tế và đầy cảm xúc, Quang Duy lần thứ 2 giành được số điểm cao nhất từ ban giám khảo: 9 điểm. Vì thế, nam thí sinh ngang nhiên bước vào top 6 dù chỉ giảm được 1 kg.

Lựa chọn nhạc phẩm “Khi giấc mơ về”, hot girl ngày càng đẹp Trà My đã chọn hình tượng quý cô và thể loại đương đại để thi đấu trong tuần này. Cùng giọng hát thổn thức của Phương Thanh, Trà My day dứt và dằn vặt trong chuyện tình bất hạnh với người yêu mang đời sống thực vật. John Huy Trần nhận xét Trà My đã có sự tiến bộ rõ rệt trong kỹ thuật múa. Trong khi đó, NSND Hồng Vân lại ganh tị với Trà My vì hôm nay cô đã “có eo” trong khi mình chỉ giảm được 1 kg ở tuần này. Đầy ẩn ý, Việt Hương khen Trà My đã xinh đẹp như Hồng Vân thời trẻ. Giành được 8.3 điểm từ ban giám khảo và giảm từ 72.7 kg xuống 71.5 kg, Trà My sẽ góp mặt trong vòng sau.

Bà mẹ 1 con Thanh Huyền cũng chọn 1 nhạc phẩm buồn để đem lên sàn diễn. Thanh Huyền tâm sự điều khiến mình luôn day dứt chính là người đàn ông trước khi chồng mình xuất hiện. Vì gia đình bạn trai không chấp nhận người ca sĩ nên cô và người cũ đã chia tay nhau. Bà mẹ 1 con đã xin chồng được nhớ về người cũ để cùng biên đạo Đình Lộc múa trong ca khúc “Người về cuối phố” của Cẩm Ly. Với 8.3 điểm từ ban giám khảo và giảm từ 68.7 kg xuống 67.6 kg, Thanh Huyền là thí sinh lọt vào top nguy hiểm với tổng điểm 9.9.

Phát huy thế mạnh diễn xuất, nữ thí sinh mê mặc đầm Nguyễn Trãi - Thục Ân tiếp tục thổi bùng sàn nhảy với ca khúc “Ôi tình yêu” của ca sĩ Thanh Thảo. Với phương châm “lắc cho tung mỡ”, Thục Ân tự hào khoe đã giảm được size áo từ XXXXL xuống L. Hài hước, diễn tốt, nhảy máu, Thục Ân được ban giám khảo tặng 8.7 điểm và cùng với 1kg giảm được trong tuần này, Thục Ân bước tiếp vào top 6 khi chỉ hơn Thanh Huyền 0.1 điểm.

Gây nhiều tiếc nuối chính là thí sinh Huỳnh Duyên. Với chủ đề “top hits 90”, Huỳnh Duyên và vũ công điển trai Lâm Vinh Hải đã lựa chọn ca khúc “Trả nợ tình xa” để biểu diễn. John Huy Trần nhận xét: “Sự gợi cảm này có gì đó hơi sai sai vì 2 em máu quá”. Chỉ giảm 0.4 kg và đạt 7.7 điểm từ ban giám khảo, Huỳnh Duyên là thí sinh phải rời ngôi nhà chung trong đêm thi này.

Đình Cường

Ảnh: Lê Nhân