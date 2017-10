Đó là những phân cảnh đầy xúc động trong MV mới ra mắt của Noo Phước Thịnh.

Tối 12/10, Noo Phước Thịnh chính thức đánh dấu sự trở lại bằng MV Chạm khẽ tim anh một chút thôi đậm chất điện ảnh với câu chuyện nhiều gay cấn, hấp dẫn thể hiện được khả năng diễn xuất của nam ca sĩ.

MV Chạm khẽ tim anh một chút thôi

Noo Phước Thịnh vào vai anh chàng điển trai, giàu có, si tình nhưng không may vướng phải căn bệnh quái ác dẫn đến bị mù mắt. Khi phát hiện người yêu phản bội, anh vẫn chấp nhận hi sinh và dành trọn tình cảm cho cô gái. Trong MV có những phân đoạn khá hấp dẫn như cảnh cháy nổ, tai nạn giao thông, máu me với loạt thước phim hành động được đầu tư không thua kém một bộ phim điện ảnh. Đặc biệt nhất, cái kết khi Noo Phước Thịnh nhắm mắt ra đi đã lấy nhiều nước mắt của người xem vì xúc động.

Cả 2 gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Những phân cảnh đầy sự hi sinh của Noo vì người mình yêu đã khiến người xem rơi nước mắt.

Nữ chính trong phim do Jun Vũ đảm nhận, một nữ diễn viên trẻ với vẻ đẹp mong manh phù hợp với vai.

Chạm khẽ tim anh một chút thôi tiếp tục là 1 bản ballad “đốn tim” khán giả do nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ chắp bút. Đây vốn dĩ là dòng nhạc sở trường của Noo Phước Thịnh nên hứa hẹn sẽ “gây sốt” trong thời gian tới.

Kế đến, nam ca sĩ bắt tay vào chuẩn bị cho liveshow lớn dành cho học sinh - sinh viên tại Hà Nội vào ngày 23/11 sắp tới.

Song song đó, anh cũng tất bật với việc hoàn thành tiếp 3 single mới dành tặng khán giả từ giờ đến cuối năm.

