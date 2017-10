Lực lượng dân chủ Syria do Mỹ hậu thuẫn đã đuổi các tay súng nhà nước Hồi giáo IS ra khỏi Raqqa, phát ngôn viên quân đội cho biết ngày 14/10.

Thẳng tay tiêu diệt khủng bố

Các quan chức đã cung cấp thông tin về việc các lực lượng quân đội nước ngoài sẽ rút lui và nhường lại cho lực lượng dân chủ Syria trong cuộc chiến chống lại lực lượng khủng bố IS.

Người dân tị nạn chạy trốn khỏi xung đột. Ảnh:Reuters

Phát ngôn viên lực lượng dân chủ Syria(SDF) Talal Silo cho biết, quân đội nước ngoài sẽ rời đi nhưng không cho biết thời điểm lực lượng dân chủ Syria tiến hành cuộc càn quét tiêu diệt khủng bố IS.

Tuy nhiên, ông Omar Alloush, thành viên Hội đồng công dân Raqqa cho biết, bản đánh giá sẽ bao gồm cả thông tin về quân đội nước ngoài. Ông Omar cho biết, lực lượng khủng bố đã tiến hành tấn công vào người dân và xem 4000 người ở đây giống như lá chắn trong cuộc chiến đẫm máu này.

Sự thất bại của lực lượng khủng bố tại Raqqa là cột mốc quan trọng trong nỗ lực xóa sạch “ổ khủng bố” của IS tại Syria và Iraq vào năm 2014.

Lực lượng khủng bố IS đã xem Raqqa giống như một căn cứ tiến hành các cuộc tấn công khủng bố đe dọa các quốc gia phương Tây.

Chiến dịch quân sự của SDF ở Raqqa, bắt đầu từ tháng 6/2017, bị chững lại trong những tuần qua do vấp phải sự kháng cự ác liệt của nhóm khủng bố IS. Tuy nhiên, chiến dịch giải phóng Raqqa có thể sẽ được tăng tốc trong những ngày tới.

Lực lượng quân đội người Kurd đã nói với Reuters vào ngày 14/10 rằng, lực lượng khủng bố IS sẽ được xóa sạch tại Raqqa và thành phố sắp giải phóng khỏi IS.

Liên minh do Mỹ dẫn đầu chống lại lực lượng khủng bố IS cho biết sẽ thu xếp cuộc di dân rời khỏi Raqqa vào ngày 14/7 theo thỏa thuận với địa phương và tuyên bố sẽ không cho phép “bất kỳ tên khủng bố” nào rời khỏi Raqqa. Tất cả bọn chúng đều phải chịu hình phạt công lý. Phiến quân IS tiếp tục triển khai các tay súng bắn tỉa và tiến hành những vụ đánh bom xe liều chết nhằm ngăn cản đà tiến công của lực lượng SDF do Mỹ hậu thuẫn.

Phát ngôn viên của liên minh do Mỹ cầm đâu Ryan Dillon cho biết, lập trường của liên minh cho rằng, lực lượng khủng bố IS phải đầu hàng vô điều kiện và nhấn mạnh, đây là điều luôn mong đợi trong cuộc chiến này.

Liên minh tin tưởng việc thu xếp di dời người dân khỏi cuộc chiến càn quét này sẽ cứu sống những người dân vô tội đồng thời tạo điều kiện cho lực lượng dân chủ Syria và liên minh dốc sức vào cuộc chiến chống lại lực lượng khủng bố Raqqa mà không lo sợ ảnh hưởng đến dân cư tại thành phố này, ông Dillon nói.

Báo cáo lần này của liên minh do Mỹ dẫn đầu chưa cung cấp đầy đủ thông tin về lực lượng khủng bố IS và số phận của chúng. Tuy nhiên, những tên khủng bố còn sót lại thành phố cảnh báo sẽ không còn cơ hội sống sót và tất cả sẽ bị tóm gọn.

Quân đội Syria do Iran và Nga hỗ trợ đã tuyên bố chiến thắng tiếp theo trong cuộc chiến chống lại khủng bố IS và cho biết, họ sẽ tiếp tục giải phóng thị trấn al-Mayadin tại Deir al-Zor.

Nga kéo Thổ vào sứ mệnh Syria

Thổ Nhĩ Kỳ đã phái lực lượng đặc biệt tiến vào biên giới Syria và bắt đầu sứ mệnh cùng Nga và Iran thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thỏa thuận ngừng bắn.

Bộ Tổng tham mưu Thổ Nhĩ Kỳ ngày 13-10 cho biết quân đội nước này đã bắt đầu thiết lập các trạm giám sát ở tỉnh Idlib - Syria. Reuters ngày 14-10 nhận định động thái trên có thể nằm trong kế hoạch kiềm chế lực lượng dân quân người Kurd.

Sứ mệnh của Thổ cùng với Nga và Iran lần này nhằm tiến tới thiết vùng chiến đấu tự do tại tỉnh Idlib, Syria.

“Chúng tôi muốn thông báo rằng, chúng tôi có thể tiến hành chiến dịch Idlib. Không ai có thể ngăn cản hành động lần này”, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết.

“Thổ Nhĩ Kỳ đang sử dụng ngoại giao nhằm tránh xung đột. Tuy nhiên, đây vẫn là sứ mệnh rủi ro vì thiếu sự hợp tác của quân đội đang kiểm soát những vùng lớn của Idlib”, nhà phân tích Nihat Ali Ozcan tại Viện nghiên cứu chính sách kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ thuộcTrung tâm nghiên cứu Ankara cho biết.

Việc triển khai quân của Thổ Nhĩ Kỳ cùng với Nga sẽ khiến các đồng minh NATO có phần lo lắng. Thổ Nhĩ Kỳ đang bộc lộ quan điểm về quyết tâm hỗ trợ cho chính quyền Tổng thống Syria Assad.

“Mục tiêu của Thổ Nhĩ Kỳ là tiến tới chấm dứt xung đột, giải phóng Idlib và ngăn chặn làn sóng tị nạn tại Syria. Dân số của Idlib khoảng 3 triệu người. Họ không còn nơi nào để tới và có thể gây ra làn sóng tị nạn sang Thổ Nhĩ Kỳ nếu tiếp tục xung đột”, nhà phân tích Cengiz Tomar, Đại học Marmara cho biết.

Còn theo nhà phân tich Eray Gucluer tại Đại học Istabul, Thổ Nhĩ Kỳ đang mong muốn sẽ cung cấp dịch vụ y tế, giáo dục, thức ăn, điện và nước cho khu vực này.

(Theo Reuters&bloomberg)

Hồng Nhung