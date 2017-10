Những kết quả gần đây kéo theo chuỗi phong độ ngày càng đi xuống khiến NHM FLC Thanh Hóa không khỏi lo lắng trước viễn cảnh đội bóng con cưng tiếp tục sa sút ở lượt về.

Được đầu tư mạnh mẽ hồi đầu mùa giải với lực lượng hùng hậu và cả 1 HLV từng vô địch Cúp C1 châu Âu, Thanh Hóa được kỳ vọng sẽ đăng quang ngôi vô địch V-League năm nay. Và thực tế cho thấy đội bóng xứ Thanh đã dẫn đầu một cách thuyết phục trong hơn nửa mùa giải. Thế nhưng những kết quả gần đây đang khiến cho mọi nỗ lực kể từ đầu giải của thầy trò HLV Petrovic có nguy cơ “đổ xuống sông xuống biển”.

Cách đây 5 vòng đấu, Thanh Hóa còn dẫn đầu V-League 2017 với khoảng cách 5 điểm so với đội xếp thứ hai là Hà Nội và bỏ xa Quảng Nam tới 8 điểm. Thế nhưng sau khi V-League quay trở lại, đội bóng xứ Thanh bỗng dưng chùng hẳn xuống và để cho đội đương kim vô địch thu hẹp khoảng cách xuống còn 2 điểm. Tệ hại hơn họ để đội bóng đất Quảng san bằng khoảng cách 8 điểm và vượt lên chiếm vị trí số 1 trên bảng xếp hạng do hơn kết quả đối đầu trực tiếp. Tính ra trong 5 vòng đấu gần đây, đội bóng xứ Thanh chỉ giành được vỏn vẹn có 5 điểm, chỉ hơn được các đội ở nhóm cuối bảng TP.HCM, Cần Thơ, Long An và HA.GL (4 và 3 điểm).

Điều đó khiến người hâm mộ đội bóng xứ Thanh không khỏi lo âu khi nỗi ám ảnh sa sút ở lượt về lại đang lơ lửng trên đầu đội bóng con cưng.

Còn nhớ ở V-League 2014, sau khi chiến thắng 3-2 trước “hiện tượng” Than Quảng Ninh trên sân nhà ở vòng đấu thứ 13, Thanh Hóa đã khép lại lượt đi với 26 điểm và ngôi đầu bảng để qua đó tiếp tục mơ giấc mơ lần đầu tiên bước lên bục cao nhất của bóng đá Việt Nam. Thế nhưng ở lượt về, đội bóng xứ Thanh đã tuột dốc không phanh khi chỉ giành thêm được có 14 điểm nữa (bằng một nửa so với lượt đi) và đành phải hài lòng với tấm HCĐ vào cuối mùa giải.

Một năm sau, đội bóng xứ Thanh cũng chiếm vị trí số 1 sau khi kết thúc vòng đấu thứ 17. Thế nhưng sau đó họ bỗng nhiên sa sút một cách khó hiểu ở những vòng đấu cuối cùng. Để rồi cuối cùng chỉ kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 3, sau cả Bình Dương lẫn Hà Nội T&T.

Gần đây nhất ở mùa giải năm ngoái, Thanh Hóa đã duy trì được sự ổn định trong 2/3 mùa giải để luôn có mặt trong Top 3. Tuy nhiên sau đó đội bóng xứ Thanh thể hiện một phong độ tệ hại để rồi cuối cùng khép lại mùa giải với vị trí thứ 6 - một thành tích không tương xứng với thực lực và tham vọng của đội bóng.

Thanh Hóa nắm quyền tự quyết ngôi đầu trong chuyến làm khách đến sân Cẩm Phả chiều nay.

Không biết thầy trò HLV Petrovic có kịp thời xốc lại đội ngũ để thoát được nỗi ám ảnh này hay không. Chúng ta hãy cùng chờ xem!

(Bạn đọc: Hà Phương)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

BongDa.com.vn - TTVN | 08:25 22/10/2017