Sau đại chiến Floyd Mayweather vs Conor McGregor cũng như Gennady Golovkin vs Canelo Alvarez, trong năm nay, làng quyền anh thế giới vẫn còn nhiều màn so găng hứa hẹn rất hấp dẫn.

Murat Gassiev vs Krzysztof Włodarczyk (ngày 21/10 - tranh đai IBF hạng cruiserweight): Nhà vô địch Gassiev (24-0-0) sẽ có lần đầu bảo vệ đai trước đối thủ nhiều kinh nghiệm Wlodarczyk (53-3-1). Đây là trận đấu thuộc giải World Boxing Super Series dành cho 8 tay đấm xuất sắc tại hạng cruiseweight. Người chiến thắng giải đấu sẽ nắm trong tay 4 chiếc đai vô địch quan trọng nhất (IBF, WBA, WBC, WBO) cũng như chiếc cúp đặc biệt Muhammad Ali Trophy. Anthony Joshua vs Carlos Takam (28/10 - tranh đai WBA, IBF, IBO hạng nặng): Sau quyết định giải nghệ bất ngờ của Wladimir Klitschko, IBF đã chỉ định Kubrat Pulev là cái tên tiếp theo đối đầu Joshua (19-0-0). Ngày 17/10, Pulev bất ngờ rút lui vì chấn thương, võ sĩ thay thế sẽ là nhà vô địch châu Phi 2003 Carlos Takam (35-3-1). Với hai tay đấm nổi tiếng về lối đánh sức mạnh, màn so tài tại sân Principality chắc chắn sẽ rất đáng xem. Deontay Wilder vs Bermane Stiverne (ngày 4/11 - tranh đai WBC hạng nặng): Sau khi đối thủ ban đầu Luis Ortiz phải rút lui vì dính nghi án chất cấm, Wilder (38-0-0) quyết định tái đấu cùng Stiverne (25-2-1). Sau trận đấu được đánh giá là một trong những màn so tài hay nhất năm 2015, Wilder đã đánh bại đối thủ bằng điểm số đồng thuận và giành luôn chiếc đai WBC hạng nặng. Artur Beterbiev vs Enrico Kolling (ngày 11/11 - tranh đai IBF hạng dưới nặng): Võ sĩ từng 2 lần vô địch châu Âu Beterbiev (11-0-0) sẽ có cơ hội tranh chiếc đai lớn đầu tiên sau 4 năm thi đấu chuyên nghiệp khi chạm trán Kolling (19-1-0). Đang đạt tỷ lệ knock-out 100%, đối đầu với võ sĩ có lối phòng thủ khó chịu như Kolling, Beterbiev được dự đoán sẽ gặp nhiều khó khăn. Sergey Kovalev vs Vyacheslav Shabranskyy (ngày 25/11): Sau khi võ sĩ số 1 hạng dưới nặng Andre Ward bất ngờ giải nghệ, người từng xếp thứ 2 trong bảng xếp hạng những tay đấm xuất sắc thế giới Kovalev (30-2-1) sẽ có cơ hội thống trị hạng cân này. Thử thách đầu tiên tay đấm người Nga cần vượt qua để tiến gần mục tiêu trên là Shabranskyy (19-1-0). Vasyl Lomachenko vs Guillermo Rigondeaux (ngày 9/12 - tranh đai WBO hạng dưới nhẹ): Hai trong số những tay đấm xuất sắc nhất hiện nay sẽ đối đầu với nhau tại nhà thi đấu Madison vào cuối năm. Cả hai đều từng giánh 2 HCV Olympic và được tờ The Ring xếp thứ 3 (Lomachenko) và thứ 6 (Rigondeaux) trong danh sách những tay đấm xuất sắc thế giới hiện tại. VIDEO: Clip Promo trận đấu giữa Vasyl Lomachenko và Guillermo Rigondeaux Trận đấu giữa Lomachenko và Rigondeaux được dự đoán sẽ hấp dẫn không kém màn so tài của Wladimir Klitschko và Anthony Joshua hồi tháng 4. Tony Bellew vs David Haye (ngày 17/12): Sau khi bảo vệ thành công chiếc đai WBC hạng cruiseweight, Bellew (28-2-1) quyết định chuyển lên hạng nặng và đã chiến thắng Haye trong trận đấu hồi tháng 3. Sau khi để thua đáng tiếc Bellew vì chấn thương ở chân, cựu vô địch WBA quyết phục thù đối thủ đồng hương trong lần gặp lại tại nhà thi đấu O2, London. Tiến Thành