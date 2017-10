Man City đang tạo cảm xúc hào hứng bằng lối đá tấn công hiệu quả. Do vậy, cuộc đối đầu giữa Man xanh và Napoli sẽ là một trong những trận Champions League đáng quan tâm tuần này.

Man City vs Napoli (bảng F, 1h45 ngày 18/10): Đội bóng của Pep Guardiola đang thể hiện sức mạnh hủy diệt tại Premier League và Champions League. Chiến thắng 7-2 trước Stoke City cuối tuần qua thêm lần nữa minh chứng cho sức mạnh của Man xanh mùa này.

Tuy nhiên, Man City sẽ không dễ đạt mục tiêu có 3 điểm dù thi đấu trên sân nhà Etihad đón tiếp Napoli. Lý do là đội bóng của huấn luyện viên Maurizio Sarri cũng đang gây ấn tượng mạnh khi dẫn đầu bảng xếp hạng Serie A với 24 điểm và ghi tới 26 bàn thắng. Trong trận đấu trên sân Etihad, 2 ngôi sao sẽ nhận được nhiều sự quan tâm là Kevin De Bruyne (Man City) và Marek Hamsik (Napoli).

RB Leipzig vs Porto (bảng G, 1h45 ngày 18/10): Nếu thất bại trong trận đón tiếp Porto, đội bóng Đức sẽ đối diện nguy cơ cao là không thể vượt qua vòng bảng ngay lần đầu dự Champions League.

Do vậy, RB Leipzig đặt mục tiêu giành 3 điểm khi được chơi trên sân nhà Red Bull Arena. Tuy nhiên, nhiệm vụ trên là thử thách khó khăn. Lý do là Porto giàu kinh nghiệm tại Champions League. Hỡn nữa, đội bóng Bồ Đào Nha cũng gây ấn tượng mạnh khi thắng AS Monaco 3-0 ở lượt trận trước.

Real Madrid vs Tottenham (bảng H, 1h45 ngày 18/10): Thầy trò huấn luyện viên Pochettino sẽ đối diện thử thách lớn trong chuyến làm khách đến sân Bernabeu. Giành chiến thắng ở cả 2 lượt đầu tiên, rõ ràng Tottenham đang khởi đầu tốt tại vòng bảng Champions League.

Tuy nhiên, Tottenham sẽ thiếu vắng Dele Alli do chịu án phạt. Trong khi, Real Madrid đón chào sự trở lại của Marcelo, Karim Benzema, Theo Hernandez, nhưng vẫn không có sự phục vụ của Gareth Bale và Carvajal. Trận này đáng nhận được sự quan tâm, bởi người hâm mộ muốn chứng kiến cuộc so tài giữa hai chân sút Harry Kane (Tottenham) và Cristiano Ronaldo (Real Madrid).

Bayern vs Celtic (bảng B, 1h45 ngày 19/10): Sau thất bại 0-3 trước PSG ở lượt trận trước, ban lãnh đạo Bayern Munich chấm dứt hợp đồng với huấn luyện viên Carlo Ancelotti. Đây là sự biến động lớn làm ảnh hưởng tới tinh thần toàn đội.

Trong tình cảnh rối ren, ông Jupp Heynckes được chỉ định ngồi vào ghế nóng của Bayern để giúp CLB tìm lại mạch chiến thắng. Đội đương kim vô địch nước Đức phải đánh bại Celtic để tránh nguy cơ bị loại khỏi Champions League ngay từ vòng bảng. Nhiệm vụ càng trở nên khó khăn khi Celtic cũng khát khao giành 3 điểm để có cơ hội tranh vé knock-out.

Chelsea vs AS Roma (bảng C, 1h45 ngày 19/10): Không thi đấu tốt tại Premier League, nhưng “The Blues” lại đang đạt kết quả tích cực tại Champions League. Sau 2 chiến thắng, thầy trò Conte bước vào trận đón tiếp AS Roma với mục tiêu bảo vệ ngôi đầu bảng C.

Trong bối cảnh chân sút Alvaro Morata và tiền vệ Kante chưa thể ra sân do chấn thương, sức mạnh của Chelsea sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Bằng chứng là “The Blues” thất bại sốc trước đội cuối bảng Crystal Palace tại Premier League cuối tuần qua. Tin vui cho HLV Conte là đồng nghiệp Di Francesco bên phía AS Roma cũng không có lực lượng mạnh nhất. Cụ thể là AS Roma sẽ thiếu vắng Kostas Manolas, El Shaarawy, Defrel và Kevin Strootman.

Đức Mạnh