Cả Ronaldo và Lionel Messi đều đã xác lập những kỷ lục của riêng mình trong lượt trận thứ 3 vòng bảng Champions League vừa diễn ra.

Tính cả trận hòa 1-1 trước Tottenham hồi giữa tuần, Cristiano Ronaldo đã có tổng cộng 143 lần ra sân tại Champions League, đứng thứ 3 trong danh sách những cầu thủ thi đấu nhiều nhất ở đấu trường này, chỉ sau Iker Casillas (166) và Xavi Hernandez (151).

CR7 đã chọc thủng lưới các CLB Anh 10 lần trong tổng số 13 lần đối đầu, chỉ có Lionel Messi làm tốt hơn với 17 bàn thắng. Tiếc rằng Real chỉ giành 1 điểm trước đội khách đến từ Premier League.

Toni Kroos đã hoàn thành 100% tổng số đường chuyền trước khi bứt phá và đem và quả penalty cho Real Madrid ở phút 43.

Sơ đồ 40 đường chuyền của Toni Kroos trước khi đem về cho Real quả 11 m ở cuối hiệp một.

Sao trẻ Gabriel Jesus đã trực tiếp tham gia vào 21 bàn thắng (15 bàn, 6 kiến tạo) chỉ sau 20 lần ra sân trên mọi đấu trường cùng Manchester City.

Ederson Moraes - tân binh của Manchester City đã cản phá thành công cả 6 cú penalty gần nhất phải đối mặt tại đấu trường Champions League.

Manchester City đã có chuỗi 10 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, 3 trong số đó trước các đội bóng lớn gồm Liverpool, Chelsea và Napoli.

Trận thắng 7-0 của Liverpool trước Maribor là thành tích tốt nhất một CLB Anh làm được trên sân khách tại đấu trường Champions League. Trước đó vào năm 1993, Arsenal từng có chiến thắng với tỷ số tương tự trước Standard Liege tại Cup Winners's Cup.

Trong lịch sử cúp châu Âu, chỉ có 3 CLB có thể giành chiến thắng 7-0 trên sân khách gồm Marseille (vs MSK Zilina, 2010), Shakhtar Donetsk (vs BATE, 2014) và Liverpool (vs Maribor, 2017).

Mile Svilar là thủ môn trẻ nhất từng ra sân tại đấu trường Champions League (18 tuổi 52 ngày). Tiếc rằng, sao trẻ người Bỉ đã mắc sai lầm ngớ ngẩn biếu không cho Man Utd 3 điểm.

Lần đầu tiên trong sự nghiệp tại Champions League, Gerard Pique phải rời sân vì một tấm thẻ đỏ. Trước đó, trung vệ người Tây Ban Nha đã trải qua 92 trận đấu mà không phải nhận tấm thẻ đỏ nào.

Messi vừa ghi bàn thắng đẹp mắt bằng cú đá phạt trực tiếp, góp công trong chiến thắng 3-1 của Barca. Với pha làm bàn này, siêu sao người Argentina đã chính thức chạm mốc 100 bàn thắng ở đấu trường châu Âu. Anh là cầu thủ thứ hai sau Ronaldo đạt thành tích này. CR7 đã có 113 bàn.

Tuy nhiên, Messi mới là cầu thủ đầu tiên ghi 100 bàn châu Âu cho 1 CLB. Ronaldo cũng đang bám rất sát. Tính riêng ở Champions League trong màu áo Real, CR7 đã có 95 bàn.

Dũng Sĩ (theo Opta)