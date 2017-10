Những scandal để đời này không chỉ khiến hình ảnh nghệ sĩ bị ảnh hưởng nghiêm trọng mà còn có thể khiến họ bị 'xuống bùn sâu' và khó lấy lại thiện cảm với công chúng.

Scandal là một điều khó tránh khỏi đối với tất cả các nghệ sĩ sống trong làng giải trí, dù ở Việt Nam, Hàn Quốc hay bất cứ quốc gia nào. Ngoài những ồn ào nhỏ nhặt xảy ra thường xuyên thì cũng có vô số scandal khiến hình ảnh nghệ sĩ bị ảnh hưởng lớn, có thể làm tiêu tan cả sự nghiệp mà họ dày công gây dựng nhiều năm.

Hoàng Thùy Linh

Scandal lộ clip nóng 10 năm trước của Hoàng Thùy Linh là ồn ào chưa bao giờ khiến khán giả lãng quên và chính bản thân người trong cuộc cũng phải ám ảnh. "Chưa bao giờ chuyện quá khứ thôi ám ảnh tôi. Nó sẽ còn ám ảnh nữa và mãi mãi không thôi", Hoàng Thùy Linh đã bật khóc khi nói về scandal trong quá khứ khi trả lời phỏng vấn một trang tin điện tử mới đây.

Sau 10 năm xảy ra scandal lớn nhất trong sự nghiệp, Hoàng Thùy Linh vẫn bật khóc khi nhớ lại. Cô chọn cách đối mặt và vượt qua để tự mình gây dựng lại sự nghiệp.

Scandal của Hoàng Thùy Linh xảy ra khi bộ phim dành cho tuổi teen - Nhật kí Vàng Anh đang trình chiếu trên sóng truyền hình quốc gia. Nhân vật Vàng Anh mà Hoàng Thùy Linh thủ vai cũng nhận được rất nhiều tình cảm yêu mến từ khán giả. Thế nhưng, đang trên đà sự nghiệp phát triển, clip của cô với bạn trai cũ bất ngờ bị phát tán tràn lan trên mạng xã hội khiến ánh hào quang mới chớm nở của Hoàng Thùy Linh vụt tắt.

Mất một thời gian dài, Hoàng Thùy Linh "biến mất" khỏi showbiz vì scandal quá lớn. Tưởng chừng Hoàng Thùy Linh khó có thể vượt qua ồn ào quá khứ để quay trở lại nghệ thuật nhưng cuối cùng, cô vẫn tái xuất với vai trò ca sĩ và chứng minh được tài năng âm nhạc qua các bản hit đình đám.

Đến nay, Hoàng Thùy Linh đã trở thành một trong những ca sĩ thành công của showbiz Việt. Cô sở hữu trong tay nhiều hợp đồng quảng cáo lớn và tình cảm yêu mến từ đông đảo công chúng.

Cao Thái Sơn

Trong suốt chặng đường hoạt động nghệ thuật, Cao Thái Sơn vướng không ít scandal. Tuy nhiên, scandal bị tố đồng tính và lừa tiền năm 2012 được xem là ồn ào lớn nhất trong sự nghiệp của anh, khiến khán giả có cái nhìn thiếu thiện cảm cho nam ca sĩ.

Theo đó, tháng 4/2012, một Việt kiều Mỹ tự xưng là Adam Nguyễn đã chia sẻ dòng trạng thái trên trang cá nhân nhắm thẳng đến việc Cao Thái Sơn là gay và đi lừa tiền anh. Luôn ỡm ờ trước tin đồn giới tính, những bằng chứng được Adam Nguyễn đưa ra cùng hàng loạt ảnh thân mật trên mức bình thường của cả hai khiến khán giả càng tin vào vụ bê bối tình ái quanh Cao Thái Sơn.

Người đàn ông Việt kiều tên Adam Nguyễn và Cao Thái Sơn trong scandal đồng tính, lừa tiền gây chấn động năm 2012.

Mọi chuyện còn ồn ào hơn khi Cao Thái Sơn và người đàn ông này có cuộc "đấu khẩu" gay gắt trên mạng xã hội. Sau đó, Cao Thái Sơn đã tổ chức một buổi họp báo để phản pháo tin đồn giới tính, tuy nhiên kết quả chẳng đi đến đâu ngoại trừ câu nói để đời “Tôi chuẩn man” của anh trở nên nổi tiếng.

Những câu chuyện liên quan đến giới tính trong giới showbiz không phải lạ, nhưng câu chuyện của nam ca sĩ Cao Thái Sơn lại khác, bởi theo nhiều ý kiến từ công chúng, sự việc dường như đang đi vượt quá giới hạn cho phép đối với bất kỳ ai liên quan.

Cho đến nay, ồn ào này đã trôi qua được 5 năm và Cao Thái Sơn cũng cố gắng lấy lại hình ảnh bằng việc miệt mài hoạt động nghệ thuật, ra mắt các sản phẩm âm nhạc chất lượng. Mặc dù chưa tạo được hiệu ứng quá lớn như thời kì đỉnh cao nhưng không thể phủ nhận nỗ lực cố gắng mà nam ca sĩ đã làm.

Hồ Ngọc Hà

Từ khi chia tay Cường Đôla và bí mật hẹn hò với đại gia kim cương Chu Đăng Khoa, Hồ Ngọc Hà liên tục gặp những scandal lớn ảnh hưởng tới sự nghiệp, hình ảnh cá nhân. Đặc biệt, scandal bị hàng loạt khán giả tẩy chay, các nhãn hàng quảng cáo rút hợp đồng hồi năm 2015 được xem như dấu ấn để đời với Hồ Ngọc Hà.

Yêu đại gia Chu Đăng Khoa, Hồ Ngọc Hà đã phải nhận làn sóng tẩy chay dữ dội từ công chúng.

Khi mới xuất hiện nguồn tin cho rằng Hồ Ngọc Hà hẹn hò với đại gia Chu Đăng Khoa đã có vợ và hai con, cô lập tức bị khán giả quay lưng, lên án chỉ trích. Lí do được đưa ra, Hồ Ngọc Hà là "kẻ thứ 3" chen ngang hạnh phúc gia đình người khác, không xứng đáng làm gương mặt đại diện cho các sản phẩm mà họ đang sử dụng.

Rất nhiều trang fanpage, hội nhóm trên mạng xã hội được lập ra có nội dung kêu gọi tẩy chay Hồ Ngọc Hà với số lượng thành viên từ vài ngàn đến vài chục ngàn người. Phải một thời gian sau, ồn ào này mới lắng xuống, tuy nhiên, ánh nhìn thiếu thiện cảm và cái mác "người thứ ba" vẫn đeo bám Hồ Ngọc Hà suốt hai năm bí mật hẹn hò với đại gia kim cương Chu Đăng Khoa.

Các trang Fanpage được lập ra kêu gọi tẩy chay Hồ Ngọc Hà và các nhãn hàng cô đang làm đại diện.

Tới giờ, Hồ Ngọc Hà đã chính thức chia tay Chu Đăng Khoa và đang hạnh phúc bên tình mới - nam diễn viên Kim Lý. Dẫu cho ồn ào tình ái trong quá khứ vẫn là đề tài được khán giả nhớ đến mỗi khi nhắc tới "nữ hoàng giải trí". Nhưng những dự án âm nhạc lớn như Love Songs... các sản phẩm âm nhạc liên tục ra mắt công chúng cũng khẳng định một điều, Hồ Ngọc Hà vẫn từng ngày, từng giờ khẳng định bản thân trong sự nghiệp nghệ thuật giữa hàng vạn "sóng gió" bủa vây.

Trang Trần

Vốn là nữ người mẫu, diễn viên nổi tiếng với tính cách nóng nảy, bốc đồng nên Trang Trần cũng gặp không ít ảnh hưởng bởi những sự việc trên trời rơi xuống. Đáng chú ý nhất là scandal chống người thi hành công vụ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tên tuổi và sự nghiệp của cô năm 2015.

Tối ngày 25/2/2015, khi chiếc xe taxi chở Trang Trần đi vào tuyến phố cấm Tạ Hiện, lực lượng công an phường Hàng Buồm – Hà Nội yêu cầu dừng xe để kiểm tra giấy tờ. Tuy nhiên Trang Trần đã tỏ thái độ bất hợp tác và có lời lẽ chửi bới, lăng mạ cán bộ chiến sĩ công an đang thi hành nhiệm vụ. Ngay sau đó cựu người mẫu đã bị đưa về trụ sở công an để làm việc, tại đây cô tiếp tục buông những lời lẽ xúc phạm và tỏ thái độ coi thường tới các cán bộ công an.

Trang Trần tại trụ sở công an Hà Nội sau khi gây ra vụ việc chống đối người thi hành công vụ tháng 2/2015.

Một đoạn clip ghi lại hình ảnh Trang Trần khi ngồi tại trụ sở công an và buông lời xúc phạm đã nhanh chóng lan truyền trên mạng. Rất nhiều người tỏ ra ngán ngẩm trước hành động thiếu văn hóa của cựu diễn viên, người mẫu. Sau ồn ào, cô công khai việc có bầu và rời xa chốn thị phi để tập trung cho công việc kinh doanh. Hiện tại, Trang Trần cũng hạn chế tham gia các sự kiện giải trí để dành thời gian nhiều hơn cho con gái nhỏ và công việc.

Hương Giang Idol

Tháng 5/2017, Hương Giang Idol vướng phải scandal ồn ào nhất trong sự nghiệp khi bị lên án vô lễ với bậc tiền bối - nghệ sĩ Trung Dân. Theo lời nam nghệ sĩ, Hương Giang đã có lời lẽ xúc phạm đến ông trong buổi ghi hình một gameshow truyền hình.

Khi MC Đại Nghĩa đặt câu hỏi cho người chơi: "Cát Tường hay than phiền anh Trung Dân thích tìm tòi khám phá máy móc, xem xem nó hoạt động như thế nào. Có một lần, ông ấy đút đầu vào… (ba chấm) và ông ấy bị thương. Nhiệm vụ của người chơi là phải điền vào dấu ba chấm đó và Hương Giang chọn đáp án "đút đầu vào cầu tiêu".

Trung Dân cho biết câu trả lời của Hương Giang khiến ông cảm thấy bị xúc phạm. Ông tức giận bỏ về giữa chừng dù buổi ghi hình chỉ còn 5 phút. Nghệ sĩ Trung Dân cũng cho biết sau đó ông bị cắt khỏi chương trình với lý do không ký hợp đồng, còn Hương Giang có hợp đồng.

Theo lời kể của nghệ sĩ Trung Dân, sau sự cố, Hương Giang nhắn tin để giải thích không cố ý làm ông tổn thương. Với thái độ ăn năn, nghệ sĩ Trung Dân đã chấp nhận lời xin lỗi của Hương Giang và tha thứ cho cô. Tuy nhiên, nữ ca sĩ lại bị một bộ phận lớn khán giả quay lưng, kì thị sau scandal. Hương Giang cũng tuyên bố tạm rút khỏi showbiz để xem xét lại bản thân sau ồn ào này. Tới gần đây, cô mới tái xuất bằng việc tham gia một gameshow truyền hình, tuy nhiên, nữ ca sĩ vẫn khá im ắng để không gây quá nhiều chú ý cho dư luận, trước khi ồn ào trong quá khứ thật sự lắng xuống.

Sau khi ồn ào xảy ra, Hương Giang đã bật khóc nức nở trên truyền thông và gửi lời xin lỗi nghệ sĩ Trung Dân. Sau đó, cô thừa nhận đã bị nhiều khán giả kì thị, quay lưng.

